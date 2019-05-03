Распустить лидеров – оставить середняков: новый девиз Якубова для «Ак Барса»?

Политика генерального менеджера удивляет даже нейтральных любителей хоккея

Фото: Ринат Назметдинов

С открытием трансферного окна в Континентальной лиге многие болельщики уже успели напиться корвалола или пустить слезу по поводу трогательных прощаний хоккеистов. Но самая громкая "перестройка" на данный момент произошла в «Ак Барсе», который уже успел распустить практически всех лидеров и предложить контракты тем, кто в прошлом сезоне особенно не блистал. Вместе с оглашением имени нового тренера казанцы озвучили и свои решения по хоккеистам. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в удивительной трансферной политике генерального менеджера «Ак Барса».

Якубов уже потерял Секача, отпустил Клинкхаммера и Постму

Если с потерей неоднозначно проведшего сезон Антона Ландера можно согласиться (учитывая его запросы), то самым неожиданным и неприятным для болельщиков стал, конечно же, обмен одного из двух лучших игроков «Ак Барса» Иржи Секача с его 48 очками за сезон всего лишь на права на Игоря Ожиганова, который еще может остаться за океаном. Таким образом казанцы за свой самый ценный актив могут получить «шиш с маслом».

Генеральный менеджер Рафик Якубов по уже устоявшейся традиции списал неудачу в переговорах с чехом на желание самого игрока покинуть клуб и экономию — мол, «мы думали о потолке зарплат». Но всем очевидно, что Секача можно было оставлять, предложив ему те условия, которые он попросит, и сэкономив на зарплатах менее ценного новичка или хоккеиста с заканчивающимся контрактом.

Так уже было с Василием Токрановым, когда Якубов пожалел дополнительный год контракта и отпустил защитника сборной в стан конкурента. Таким же образом Якубов не сумел договориться с Алексеем Емелиным в прошлое межсезонье — по нашей информации, Алексей просил на 1 год контракта больше, чем планировал генменеджер «Ак Барса». Позже Алексей стал одним из главных «убийц» казанцев в первом раунде плей-офф.

Так обмен Иржи Секача в ЦСКА прокомментировал сам Якубов:

— В ходе переговоров о новом контракте мы не смогли найти решение, которое бы устроило все стороны. Иржи выразил желание продолжить карьеру в Москве. «Ак Барс» же должен учитывать условия скорого введения потолка зарплат КХЛ. Посоветовавшись с главным тренером команды, мы пришли к варианту, который удовлетворяет интересы и нашего клуба, и ЦСКА, — приводит слова Якубова официальный сайт «Ак Барса».

Самым неожиданным и неприятным для болельщиков стал обмен одного из лучших игроков «Ак Барса» Иржи Секача. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Другим нелогичным решением стал разрыв отношений с канадцами Робом Клинкхаммером и Полом Постмой. Первый накидал 20 шайб, играя в четвертом звене, не говоря уже о том, что этот игрок как никто другой подходит под силовую игру Дмитрия Квартальнова – он много «втыкается» в соперника, толкается и берет именно своей мощью. Канадец точно не останется без предложений из топ-клубов.

Постма же стал самым результативным в «Ак Барсе» среди защитников и тоже вполне мог вписаться в философию игры нового тренера. Более того, по всем параметрам канадский защитник сегодня сильнее того же Игоря Ожиганова, которого мы видели на уровне КХЛ — чего-то сверхъестественного, чтобы усилить оборону без Роба и Пола, там нет.

Постма уже нашел себе новый клуб — магнитогорский «Металлург», и в четырех играх следующего сезона он будет выходить против Казани прекрасно мотивированным. Напомним, у Пола в прошлом сезоне было 28 очков при шикарной полезности «+20».

Ну и напоследок можно вспомнить Алексея Потапова, который сходу стал «душой компании». Алексей – один из самых интеллигентных хоккеистов в лиге вообще. В отелях на выезде он играл на гитаре, делился советами о книгах и никогда не отказывался участвовать в акциях для детей. Более того, в паре с ним Артем Лукоянов провел свой лучший сезон в карьере. Алексей игрок, который делал больше, чем просто играл в хоккей в третьем звене, он «склеивал» команду, создавая нужное настроение.

Алексей Потапов — игрок, который не просто играл в хоккей в третьем звене, он «склеивал» команду, создавая нужное настроение. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Новый девиз «Ак Барса»: «Распустим лучших – оставим посредственных»

На фоне таких болезненных потерь несколько смехотворно выглядят гордые объявления «Ак Барса» о переподписании контрактов с защитником Никитой Лямкиным и форвардом Владимиром Ткачевым. Оба хоккеиста выдали довольно посредственный сезон, а о Ткачеве даже позабыли некогда назойливые скауты из НХЛ. Владимир весь сезон пребывал мыслями где угодно, но только не на льду в сетке «Ак Барса, так и не заметив, как провалил сезон. У него всего 11 шайб в 58 играх, и есть опасения, что именно на таком уровне без мотивации к росту Ткачев останется и в ближайшие два сезона, на которые его продлили. То же касается его партнера Станислава Галиева.

Лямкин резко поблек с уходом из команды его более мастеровитого партнера Атте Охтамаа и сыграл лишь в половине игр сезона 2018/2019 (34 матча и «-1» полезности). Очевидно, что яркий «чемпионский» сезон Лямкин провел лишь за счет финна за спиной (еще часть матчей он играл с еще не сдавшим Марковым). Как только в партнеры ему дали такого же неопытного Романа Абросимова, текущий уровень Никиты стал понятен и тренерскому штабу, и болельщикам. Переподписали с расчетом на рост? Возможно, но на сегодня мы видим довольно нестабильного защитника, который в 23 года так и не обрел четкой игры.

Но самой большой «трансферной бомбой» стало решение о предложении нового контракта Раделю Фазлееву, который сначала оказался никому не нужен даже на уровне АХЛ. Позже его не видел в своем составе и Зинэтула Билялетдинов.



Самой большой «трансферной бомбой» стало решение о предложении нового контракта Раделю Фазлееву. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Квартальнов не любит «не своих» и легионеров

Впрочем, можно допустить, что расставание с иностранными лидерами «Ак Барса» вполне могло быть инициировано новым главным тренером, который не особенно любит работать с легионерами и возрастными хоккеистами. В конце концов именно с его подачи Якубов решил не искать компромисса с Секачем.

Квартальнов нередко «поддушивал» иностранцев ЦСКА и «Локомотива», а возрастных лидеров легко заменял молодежью. Этому тренеру нужно, чтобы его слушались беспрекословно. Не мудрено,что своенравные иностранцы при этом быстро улетали со скамейки. Можно вспомнить самый яркий из последних примеров, когда «Локомотив» в прошлое межсезонье подписал звездного Давида Деарне из «Нью-Йорк Рейнджерс», но уже по ходу предсезонки его по требованию Квартальнова отправили восвояси. Канадец без клуба не остался и дошел до финала Кубка Гагарина вместе с «Авангардом», набрав 28 очков в «регулярке» и еще 7 — в Кубке Гагарина.

Вместо ушедших иностранцев сегодня в «Ак Барс» прочат двух канадцев из «Барыса» центрфорварда Патриса Кормье (40 очков в «регулярке» и 4 в Кубке Гагарина) и правого нападающего Мэттью Фрэттина (39 очков в "гладком" чемпионате и 11 – в плей-офф), которые действительно, что называется «тащили» астанинскую команду на себе. Впрочем, оба не прочь сыграть и в тело соперника, а порой и нанести повреждение.

Продлить Зарипова – получить риск конфликта внутри команды. Квартальнову он не нужен

Неоднозначной выглядит и ситуация с Данисом Зариповым. Сегодня мы видим, что самым сильным сигналом из «Ак Барса» остается как раз желание продлить форварда, и очевидно, что эта инициатива скорее "для болельщиков".

— В приоритете для всех — сохранение в команде любимца нашей публики Даниса Зарипова. Не ошибусь, если скажу, что присутствие нападающего в составе во многом будет зависеть и от него самого, от его работы, — сообщил в день объявления Квартальнова тренером президент «Ак Барса» Наиль Маганов через пресс-службу клуба.

Неоднозначной выглядит и ситуация с Данисом Зариповым. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

— Что касается Даниса Зарипова, то это хоккеист высокого уровня, который умеет играть в большинстве, умеет вести за собой партнеров. Это настоящий лидер, который нужен любой команде, и особенно нам, чтобы стать большим примером для молодых игроков в составе, — вторил Квартальнов своему новому боссу.

Однако вся предыдущая тренерская карьера нового наставника «Ак Барса» говорит о том, что такая фигура, как Зарипов, ему в команде не нужна. Квартальнов, повторим, «списал» не одного возрастного и авторитетного хоккеиста, быстро находя на замену им более послушных хоккеистов.

Разумеется, Дмитрий Вячеславович, как неплохой стратег, будет поначалу говорить то, что хотят услышать болельщики его новой команды и уж тем более президент клуба. Но, как говорится, обещать не значит жениться. Квартальнов может постепенно «отодвинуть» Зарипова из состава под благовидным предлогом.

Таким образом, в лице Даниса Зарипова мы имеем мину замедленного действия с риском получить конфликт внутри команды в ходе сезона. Данис далеко не последний в команде человек, и многие из оставшихся его слушают. При этом он требует два года контракта в 38 лет, хотя уже в минувшем сезоне его хватало лишь на редкие выходы на лед, в которых 25-й номер уже не показывал ничего сверхъестественного, кроме хорошего броска. И очевидно, что с каждым последующим сезоном Зарипов будет сдавать еще больше.

Пойдя на этот двухлетний контракт, Рафик Якубов распишется в отказе от серьезных амбиций на следующий сезон – лучших «Ак Барс» уже отпустил, а переподписывает лишь тех, чьи возможности не тянут серьезные задачи.