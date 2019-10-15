Рынок жилья Казани: упадут ли цены из-за провального старта сезона?
Вслед за августом сентябрь показал рекордно низкие продажи новостроек, но уже на фоне просевшей «вторички»
На рынке жилья уже несколько месяцев подряд затишье. По данным Росреестра, в сентябре не произошло даже сезонного всплеска — число сделок на первичном рынке оказалось таким же низким, как и в августе. Это самые провальные показатели рынка за последние 3 года. Эксперты считают, что причина в росте цен, который произошел накануне перехода на эскроу, а также в недостаточном снижении ипотечных ставок. Более того, в этот раз «просела» и «вторичка» — в Казани спрос снизился до 17 процентов. Стоит ли ждать удешевления «квадратов» на фоне снижения спроса — в материале «Реального времени».
Как первичка «просела» на 40%
Несмотря на то, что осень традиционно считается началом сезона деловой активности, в Татарстане в этот раз не вырос спрос ни на новое, ни на готовое жилье. Об этом говорит суровая статистика Управления Росреестра по РТ: в сентябре было зарегистрировано всего 1 047 договоров долевого участия (ДДУ) — ровно столько же, сколько и в августе, когда падение составило 20%. И это самый провальный результат за последние 3 года. По сравнению с 2018 годом спрос на новостройки упал почти на 40%, с 2017-м — на 35%.
На графике хорошо видно, что падение на первичном рынке продолжается уже с июля. Так, в III квартале нынешнего года Росреестр зафиксировал в Татарстане 3 352 сделки. Много это или мало? Для сравнения: в III квартале 2018 года было зарегистрировано 5 042 ДДУ, в 2017-м — 4 683 ДДУ.
А что же на вторичном рынке? Быть может, спрос сместился в сторону готового жилья? Увы, «вторичка» в прошлом месяце тоже ощутимо «просела». По данным Управления Росреестра по РТ, в сентябре в Казани было заключено 1 529 сделок купли-продажи на жилые помещения, что оказалось почти на 17% меньше, чем в августе (1 837 сделок). А уж если сравнивать нынешний сентябрь с прошлогодним, окажется, что падение и вовсе оказалось колоссальным и составило 40%.
Девелоперы: «О стагнации речи не идет»
Впрочем, охлаждение на рынке жилья было вполне предсказуемым. Еще год назад эксперты «Реального времени» предупреждали, что головокружительный рост спроса и цен на квадратные метры происходит не за счет отложенного, а за счет будущего спроса. Участники рынка утверждают, что сейчас речь идет не о стагнации, а скорее о стабилизации ситуации после «аномального» 2018 года.
— Действительно, этот год сложнее, чем предыдущий. В прошлом году драйверами роста продаж выступили снижающаяся ипотечная ставка и опасения населения в том, что после введения эскроу цены вырастут, что, собственно говоря, и произошло. Цены действительно выросли, а ипотечная ставка в начале 2019 года пошла вверх. Закономерно, что это сказалось и на продажах. Говорить о стагнации рано. Продажи идут хорошо. Но на фоне аномального 2018 года, они несколько скромнее, — говорит заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.
Не склонен сгущать краски и генеральный директор компании СМУ-88 Илья Вольфсон.
От застройщиков ждут дисконтов
Понятно, что на фоне снижения спроса говорить о резком скачке цен на жилье не приходится. Опрошенные нами застройщики рассказали, что новое жилье с июля, то есть с момента официального перехода на эскроу, в среднем подорожало до 5%. Существенного удорожания квадратных метров до конца года также не ожидается.
Директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова считает, что в следующие месяцы спрос на жилье увеличится, но на ценах этот рост существенно не отразится. При этом она уверена, что суждения о том, что низкие показатели обусловлены «лопнувшим пузырем», не имеют под собой оснований. Никаких потрясений, по ее мнению, рынок недвижимости на сегодняшний день не испытывает.
Кто остался с ЗОСом?
Напомним, 1 октября завершился период, когда застройщики могли получить ЗОСы (заключения о соответствии) для достройки объектов по старым правилам. Счастливчики, которые успели достроить дома на 30% и продать 10% помещений в них, могут привлекать деньги дольщиков напрямую, как и раньше. Остальным придется привлекать проектное финансирование, то есть получать деньги на строительство в банках.
Казалось бы, все ясно и гладко. Но после 1 октября выяснилось, что часть объектов «подвисла» — застройщики не смогли получить ни ЗОС, ни проектное финансирование. По статистике, опубликованной на сайте наш.дом.рф, всего в России зарегистрировано 7 896 разрешений на строительство. С привлечением средств дольщиков могут строиться 81% объектов. При этом с помощью эскроу-счетов продаются 1 485 объектов.
В Татарстане ситуация более благоприятная. В соответствии с ФЗ-214 строятся 184 из 204 объектов, на строительство которых получено разрешение. То есть 91% объектов могут строиться с привлечением средств дольщиков. В 49 строящихся домах продажи идут через эскроу-счета. Получается, что большая часть крупных застройщиков республики успела подготовиться к изменениям.
Продаваться по ФЗ-214 могут и все объекты «КамаСтройИнвест».
— У «КамаСтройИнвест» сейчас три объекта на стадии строительства. Из них два, Z House на Спартаковской и Vincent на Столбова, сразу получили ЗОС, так как находятся в высокой стадии готовности, а проект ЖК «Живи» на Портовой с 1 июля перешел на продажи с использованием эскроу-счетов и проектное финансирование Сбербанка, — говорит Антонина Дарчинова.
Коммерческий директор компании «Домкор» Юрий Мочалин отмечает, что компания имеет возможность завершить строительство части объектов, на которые не были получены ЗОС, за свой счет.
«Раз ключевая ставка понизилась, ипотека все равно подешевеет»
Впрочем, есть и хорошие новости — довольно ощутимый рост в сентябре, по данным Управления Росреестра по РТ, продемонстрировала ипотека. В Казани было зарегистрировано 1 685 ипотек на жилые помещения, что оказалось на 38% больше, чем в августе (1 222 сделки). По Татарстану рост оказался гораздо скромнее: 3 580 сделок в сентябре против 3 377 в августе, то есть спрос на ипотеку увеличился примерно на 6%.
— Из положительных динамик второго полугодия 2019 года следует отметить неоднократное снижение ставок по ипотеке. Сейчас они достигли исторически минимальных значений. Если анализировать формы оплаты, то единственная, которая просела в этом году, — это ипотека, — отмечает Искандер Юсупов.
В то же время эксперты считают, что ставки по ипотеке продолжат снижаться.
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