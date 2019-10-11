Осенний губернаторопад: какие отставки и назначения в регионах готовит Кремль на конец октября?

Кого из глав регионов с высокими антирейтингами принесут в жертву ради успешных выборов-2020?

Сегодня исполняется ровно год с момента отставки главы Башкортостана Рустэма Хамитова — башкирский лидер покинул свой пост в День республики. Одновременно стало известно об отставке губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой и губернатора Курской области Александра Михайлова. Сегодня политологи и источники в Кремле предрекают новую волну губернаторских отставок в России — и вновь на конец октября. О новых «кандидатах на вылет», причинах предполагаемых отставок и ожидаемых последствиях «губернаторопада-2019» — в материале «Реального времени».

Рейтинг упал от Камчатки до Костромы



Год назад глава Башкирии Рустэм Хамитов направил обращение президенту РФ с просьбой об отставке, которое было удовлетворено Путиным. Впоследствии кресло «башлыка» занял Радий Хабиров.

Отметим, тогда информационные ресурсы на протяжении нескольких месяцев предрекали Хамитову увольнение, что в итоге и произошло. В тот же день стало известно об отставке губернатора Забайкалького края Натальи Ждановой и губернатора Курской области Александра Михайлова.



Среди тех, чья отставка сегодня провозглашается как наиболее вероятная, губернаторы очень разных регионов, но объединить кандидатов на вылет по географическому принципу все же можно.

Печальные перспективы Левченко в «Минченко Консалтинг» объясняют «долгосрочным федеральным конфликтом», «не самыми удачными мерами по купированию и ликвидации последствий наводнений», «алашгейтом». Фото tv2.today

Во-первых, это Дальний Восток и Сибирь — там прогнозируют уход главы Камчатского края, коммуниста Владимира Илюхина, главы Еврейской автономной области Александра Левинталя и иркутского губернатора, коммуниста Сергея Левченко. Во-вторых, это Север, где прочат отставку губернатору Архангельской области Игорю Орлову и главе ХМАО Наталье Комаровой. Ну и центральная часть и юг России — там отставку предрекают губернаторам Ленинградской области — Александру Дрозденко, Брянской области — Александру Богомазу, Калужской области — Анатолию Артамонову, Ростовской области — Василию Голубеву, а также главам Республики Чувашия — Михаилу Игнатьеву и Краснодарского края — Вениамину Кондратьеву.

Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» в недавно опубликованном пятом рейтинге губернаторов «Госсовет 2.0» подчеркнул, что «нынешние главы регионов являются более устойчивыми, чем те, которым предстояли выборы в 2019 году». А самыми «неустойчивыми» были названы губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Они набрали всего по 4 балла при максимальном рейтинге в 19 баллов у руководителей отдельных российских регионов.

— Наиболее вероятным претендентом [на досрочную отставку] выглядит Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), устойчивость которого значительно пошатнулась после дела Арашуковых, — говорится в комментарии к рейтингу «Минченко Консалтинг».

Устойчивость Рашида Темрезова (Карачаево-Черкесия), значительного пошатнулась после дела Арашуковых, отмечают эксперты. Фото news-r.ru

А печальные перспективы Левченко в «Минченко Консалтинг» объясняют «долгосрочным федеральным конфликтом», «не самыми удачными мерами по купированию и ликвидации последствий наводнений», «алашгейтом» — скандалом, вызванным высказываниями главы пресс-службы губернатора Ирины Алашкевич о пострадавших от наводнения жителей Тулуна и противостоянием между губернатором и ресурсными группами местных элит, поддерживаемых мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым и спикером регионального парламента Сергеем Соколом.

В холдинге также низко оценивают шансы усидеть в занимаемом кресле до выборов глав Чувашии Михаила Игнатьева, ХМАО Натальи Комаровой и Камчатской области Владимира Илюхина, объясняя это их конфликтами с силовиками, а также с федеральными и региональными элитами.

Зашатались кресла еще под двумя руководителями — костромским губернатором Сергеем Ситниковым и главой ЕАО Александром Левинталем. Они «не могут похвастаться за время своего правления значимыми социально-экономическими проектами при отсутствии внятного позиционирования и политического менеджмента», отметили составили рейтинга.

Борьба группировок и снижение рисков

— Грядущий губернаторопад связан с борьбой группировок во власти, расставляющих своих людей по регионам, которые считают для себя стратегически значимыми, — отметил в интервью «Реальному времени» известный журналист и политик Максим Шевченко. — Эти группировки связаны с промышленностью, которая получает дотации из госбюджета — так называемыми госкорпорациями или с промышленностью, которая вывозит из России сырье и деньги. Вторая причина отставок — желание администраций избежать скандалов на предстоящих выборах, которые выиграли такие губернаторы, которые группировкам не угодны.

Шевченко считает предстоящие отставки глав в регионах не более чем предвыборной «перестройкой рядов». Серьезных изменений смена руководителей субъектов, по его мнению, не принесет.

Тем временем политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что у большинства названных в качестве потенциальных отставников-досрочников губернаторов банально завершается срок полномочий:



— И необходимо принимать политические решения — выводить их дальше на выборы (и если да — как избежать рисков прошлогодних кампаний Зимина, Орловой, Шпорта). Поэтому (в качестве «кандидатов на вылет», — прим. ред.) надо смотреть всех губернаторов со сроком конца полномочий в 2020 году — в том числе Кондратьева (Краснодарский край), Ситникова (Кострома), а также Комарову (ХМАО). Нельзя утверждать, что поменяют их всех и обязательно осенью, но сейчас идет рефлексия по всем этим персонам и борьба со стороны возможных интересантов.

— Если пускать на выборы кандидатов с высокими антирейтингами, то это спровоцирует протестное голосование, чреватое поражениями, — рассуждает политтехнолог Аббас Галлямов. — Кремль убедился в этом, проиграв четыре кампании в прошлом году. В этом году все непопулярные старожилы были заменены на новых врио и фиаско не произошло. Очевидно, что, выбирая между прошлогодним опытом и опытом этого года, власть предпочтет последний.

— Не думаю, что судьбы всех вышеперечисленных глав регионов уже предрешены, — считает политтехнолог Константин Калачев. — Например, Голубев и Илюхин вполне могут остаться на еще один срок. Что касается остальных, то обстоятельства разные. Все счастливые губернаторы счастливы одинаково, все несчастные — несчастны по-своему. У кого-то проблемы с избираемостью, у кого-то проблемы со здоровьем, а кому-то просто хотят предложить другую работу.

«Рецепт» от протестного голосования

— Сейчас действительно мы вступаем в новую волну губернаторских ротаций, которые идут с 2015 года и должны завершить свой цикл к 2021 году, — говорит руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — К этому времени практически все действующие губернаторы будут либо заменены, либо в их отношении будет принято решение оставить на новый срок.

Замены, которые могут произойти в 2020 году, Гращенков разделил на три основных типа:



— Во-первых, требуют замены те главы, чей возраст и время нахождения на должности слишком велики. Во-вторых, очевидно, что произойдет замена тех губернаторов, чей рейтинг серьезно покачнулся в последний год. Третий тип — замена в связи с переходом на более высокую должность или желанием федерального центра сменить вектор развития территории. И [есть еще] эффективные губернаторы, которые работают не первый год — это глава Калужской области Артамонов, а также губернатор Камчатского края Илюхин. Скорее всего, менять этих руководителей на переправе никто не будет, так как они держат высокий рейтинг власти, и в целом у населения нет запроса на смену руководства. Зато такой запрос есть в Чувашии, где и население, и местные элиты хотят смены главы. Аналогичная ситуация в Ростовской области, где сам Голубев может уйти на повышение, при этом элиты очень хотят заполучить нового главу — выходца из их среды. Белозерцев [губернатор Пензенской области] и Комарова [ХМАО] также имеют невысокие рейтинги, народ хочет обновления, а за регионы бьются крупные финансово-промышленные группы, особенно за нефтеносный ХМАО. Хуже ситуация в ЕАО и Архангельской области — здесь резко вырос запрос на смену главы и рейтинг власти (и партии ЕР) катастрофически низки.



«Признание, что губернатор не сможет выиграть»

Подробно о своем видении ситуации «Реальному времени» рассказал политолог и социолог Борис Кагарлицкий:

— Очень большой разговор идет про Левченко и, на мой взгляд, это наиболее серьезно, поскольку он был первым, а сейчас уже стал и единственным из губернаторского корпуса, кто смог выиграть выборы против воли администрации и против действующих губернаторов. Он некоторое время воспринимался как знаковая фигура, доказывающая, что регионом можно управлять самостоятельно, имея собственную линию, в том числе социально-экономическую, которую даже пытались в Иркутске представить в качестве альтернативы для всей России. Поэтому против него постоянно ведется война, и в последнее время поток компромата поднялся уже до огромных масштабов. К тому же в Иркутской области случились наводнения и пожары, что в российском контексте работает против губернатора. Но с другой стороны, показатели региона хорошие, и смена руководства может привести к дестабилизации. Так что еще вопрос, пойдет ли кто-то сейчас на смену губернатора, и это политический в первую очередь вопрос.



Кагарлицкий отметил важность для федеральной власти учета всех деталей сложившегося в регионах неустойчивого равновесия:

— Например, что касается Пензы, то Белозеров и так идет на выборы в сентябре будущего года. И если его сейчас будут снимать, то это — признание того, что, по мнению самой же администрации, губернатор не сможет выиграть выборы. С другой стороны, назначать за год до выборов нового губернатора — не лучшее решение. Насколько новая фигура справится с ситуацией и не расшатает ли ее еще больше? В Архангельской области — высокая протестность, действующего губернатора там в любом случае не переизберут. Там, как и в Пензе, выборы надвигаются и менять губернатора накануне их на фоне высокого недовольства — достаточно спорное решение. С одной стороны, убирается фигура, которая раздражает население, а с другой — разрушается механизм связей, налаженной прежним губернатором работы PR-службы. И если вы его замените, то может оказаться, что пока новый человек презентует себя обществу, настроения могут стать еще более негативными.

Хабиров был хорошо воспринят значительной частью населения и политическими кругами, отмечает Кагарлицкий. Фото glavarb.ru

Примером удачной смены губернаторов Борис Кагарлицкий, как выяснилось, считает Радия Хабирова, «который был хорошо воспринят значительной частью населения и политическими кругами». Он также отметил новую тенденцию, когда протесты населения против правящих кругов перестают быть напрямую связаны с экономическими аспектами:

— На Камчатке — неплохие экономические результаты. Но, как мы видели по Шпорту в Хабаровске, показатели, которыми можно отчитаться перед Кремлем и экспертами, не всегда находят поддержку у населения. На Дальнем Востоке мы наблюдаем довольно странное сочетание относительно неплохих показателей и высокого уровня протеста, что, видимо, доказывает, что протест на Дальнем Востоке вызван не только экономическими причинами. Хотя насколько отражается неплохая динамика на кошельке граждан — это отдельный вопрос, который актуален, кстати, и для Иркутской области.

А в заключение он дал понять, что предстоящий до выборов год может еще смешать все политические карты:

— Весь Север и Дальний Восток на данный момент — наиболее протестные, но к концу лета ситуация может измениться. Нарастает протест в Поволжье. Власть реагирует постфактум на уже обозначившиеся точки напряжения, а они возникают заново. И более того, они создаются ее собственными действиями: если неудачную фигуру назначат, снимут того, кого еще можно было потерпеть — и создадут новый очаг напряженности.