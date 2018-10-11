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Губернатор Курской области подал в отставку после 18 лет работы

15:40, 11.10.2018
Губернатор Курской области подал в отставку после 18 лет работы
Фото: adm.rkursk.ru

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал заявление об отставке.

«Считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!», — заявил губернатор.

Также он поблагодарил коллег за «плодотворную работу в регионе», сообщается на сайте администрации Курской области.

Михайлов возглавил регион в 2000 году. На данный момент ему 67 лет. Депутат трех первых созывов Госдумы. До 2005 года являлся членом КПРФ. Затем он вышел из компартии и вступил в «Единую Россию».

Напомним, что сегодня также стало известно об отставке губернатора Забайкалького края Натальи Ждановой.

Ранее Александр Михайлов вошел в список губернаторов, которые с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок.

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