Губернатор Забайкальского края подала в отставку

Губернатор Забайкалького края Наталья Жданова досрочно покинула свой пост в рамках ротации губернаторского корпуса. Решение, по ее словам, она приняла самостоятельно.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», — приводит РБК слова Ждановой.

По ее словам, решение «обусловлено ее внутренними мотивами".

Ранее президент России Владимир Путин сменил губернаторов в трех регионах — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье, а также назначил новых глав Липецкой и Курганской областей. Последней отставкой было увольнение губернатора Санкт-Петербурга.

