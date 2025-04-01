Валиева и Загитова выступят в юбилейном ледовом шоу Навки

Фото: Руслан Ишмухаметов

Фигуристки Камила Валиева и Алина Загитова выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки в Москве. Представления пройдут с 11 по 13 апреля в новом ледовом дворце «Навка Арена».

В шоу выступят прославленные российские фигуристы, в том числе Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Роман Костомаров и многие другие. Также на льду появится сама Татьяна Навка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Валиева и Загитова в разные годы выступали в роли главных героев ледовых шоу Навки. Также фигуристки входят в число участников шоу-программ «Тутберидзе-тим».

Дисквалифицированной за допинговое нарушение Валиевой разрешено выступать только в шоу с полностью коммерческим финансированием.

Зульфат Шафигуллин