В Норвегии считают, что российских лыжников допустят на Олимпиаду-2026
Ждут лыжных разборок между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо
В Норвегии ожидают допуска российских лыжников на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии. Об этом сообщил норвежский журналист Ян Петтер Салтведт.
— Я думаю, что мы прошли дискуссии о том, должны ли русские возвращаться. Парижская Олимпиада показала, что можно пустить русских, не создавая раздражающего шума. Не удивлюсь, если Россия в следующем году в Италии получит флаг и национальный гимн. Уверен, что мы увидим Большунова против Клебо в Валь‑ди‑Фьемме, — цитирует Салтведта Nettavisen.
Российские лыжники отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. С осени прошлого года в большинстве видов спорта начали возвращать россиян на мировые спортивные старты.
На летней Олимпиаде-2024 в Париже спортсмены из России выступили в ограниченном составе в нейтральном статусе.
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