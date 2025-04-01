Александр Рязанцев: «Игра «Рубина» в 2009 году — просто сказка»

Чемпион России в составе «Рубина» Александр Рязанцев назвал сказочной игру команды в 2009 году. Казанцы выиграли чемпионат страны с отрывом в восемь очков от «Спартака», ставшего вторым в турнирной таблице.

— То, как мы играли в 2009 году, — это была какая-то сказка. Атаковать всегда приятно, играть в позиционный футбол, быть с мячом, чем гоняться за ним с целью отнять. Кода появился Домингес, влившись в ту компанию больших мастеров, которые остались с чемпионского сезона 2008 года, у нас улучшился контроль мяча, появилась дополнительная уверенность. В целом, мне кажется, после двух победных сезонов, дебюта в Лиге чемпионов «Рубин» вышел на другой, более высокий уровень, — сказал Рязанцев в интервью «Реальному времени».

В 2009 году «Рубин» набрал 63 очка, одержав 19 побед в 30 турах. Казанцы забили 62 гола за чемпионат — больше всех в лиге. По итогам сезона команда под руководством Курбана Бердыева завоевала второй чемпионский титул подряд.



Рязанцев выступал за «Рубин» с 2006 по 2013 годы и выиграл все российские титулы с казанским клубом. В Российской премьер-лиге (РПЛ) футболист также играл за «Москву», «Зенит», «Урал» и «Амкар».

Зульфат Шафигуллин