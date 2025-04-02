Форвард «Ак Барса» Барабанов: «Понимали, что нет права на ошибку»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал разгромную победу над «Автомобилистом» (7:2) в Казани. Казанская команда сравняла счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2:2.

Барабанов заявил, что в «Ак Барсе» понимали цену поражения в четвертом матче с «Автомобилистом».

— Выиграли с большим счетом, двигаемся дальше. Нечасто такие игры в плей-офф можно увидеть. Чуть ли не каждый второй бросок — гол. Понимали, что сегодня нет права на ошибку. Тем более играли дома, вышли максимально собранными и заряженными. Нужно все это перенести на матч в Екатеринбурге, — сказал Барабанов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч команды проведут 3 апреля в Екатеринбурге в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал ТНВ.



Барабанов забил два гола и отдал одну голевую передачу в четвертом матче серии с «Автомобилистом» (7:2). В активе нападающего стало 5 (3+2) набранных очков в четырех играх плей-офф. Барабанов является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин