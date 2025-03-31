Лидер сборной России по настольному теннису дисквалифицирован за оскорбление судьи на чемпионате в Казани

Фото: Реальное время

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) приняла решение дисквалифицировать на три месяца одного из лидеров национальной команды Владимира Сидоренко за оскорбление судьи во время чемпионата страны. Он проходил с 17 по 23 марта в Казани. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Владимир Батов.

Инцидент произошел в матче 1/4 финала чемпионата России, проходившего в столице Татарстана, против будущего победителя турнира Максима Гребнева. После окончания четвертой партии Сидоренко оскорбил судью, за что был снят с турнира.

Помимо дисквалификации, Сидоренко не будет представлен на получение президентской стипендии в размере 600 тыс. рублей за успешное выступление на Играх БРИКС — 2024. После отбытия трехмесячной дисквалификации, Сидоренко предстоит еще три месяца условного наказания.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Главный тренер сборной Владимир Батов выразил сожаление по поводу произошедшего, отметив, что такое поведение недопустимо, особенно в присутствии большого количества зрителей, включая детей, которые наблюдали за соревнованиями в Казани. Он подчеркнул, что сам турнир прошел на высоком уровне, и недостойное поведение одного из ведущих спортсменов страны омрачило общее впечатление.

Рената Валеева