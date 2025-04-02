Волейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную победу над «Динамо-ЛО»
Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче полуфинала плей-офф чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18) в пользу хозяев площадки.
В начале игры «Зенит-Казань» показал свою решимость, выйдя вперед после ошибки соперника на подаче. Несмотря на то что «Динамо» быстро отыгралось, казанцы не сдавали позиций и к середине первого сета вели уже пять очков. Гости пытались отыграться, но «Зенит» не дал им такой возможности.
Во втором сете казанцы также быстро вышли вперед, однако противнику удалось сравнять счет. Тем не менее «Зенит» продолжал доминировать, показывая слаженную игру. К концовке партии хозяева подошли с отрывом в два очка, а затем и вовсе довели сет до победы.
В третьем сете команды показывали равную игру, поочередно набирая очки. Однако вскоре «Динамо-ЛО» смогло вырваться вперед и укрепить свое преимущество. После тайм-аута от тренера «Зенита», казанцы смогли сократить отставание, а затем и выйти вперед. В итоге хозяева площадки довели матч до уверенной победы — 25:18 в третьем сете.
- «Зенит-Казань» захватил лидерство в полуфинальной серии плей-офф PARI Суперлиги. Следующая встреча пройдет 4 апреля в казанском «Центре волейбола».
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