Волейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную победу над «Динамо-ЛО»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче полуфинала плей-офф чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18) в пользу хозяев площадки.

В начале игры «Зенит-Казань» показал свою решимость, выйдя вперед после ошибки соперника на подаче. Несмотря на то что «Динамо» быстро отыгралось, казанцы не сдавали позиций и к середине первого сета вели уже пять очков. Гости пытались отыграться, но «Зенит» не дал им такой возможности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во втором сете казанцы также быстро вышли вперед, однако противнику удалось сравнять счет. Тем не менее «Зенит» продолжал доминировать, показывая слаженную игру. К концовке партии хозяева подошли с отрывом в два очка, а затем и вовсе довели сет до победы.

В третьем сете команды показывали равную игру, поочередно набирая очки. Однако вскоре «Динамо-ЛО» смогло вырваться вперед и укрепить свое преимущество. После тайм-аута от тренера «Зенита», казанцы смогли сократить отставание, а затем и выйти вперед. В итоге хозяева площадки довели матч до уверенной победы — 25:18 в третьем сете.

«Зенит-Казань» захватил лидерство в полуфинальной серии плей-офф PARI Суперлиги. Следующая встреча пройдет 4 апреля в казанском «Центре волейбола».

Анастасия Фартыгина