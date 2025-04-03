С 1 июля в России вырастут гонорары футбольных судей

Выплаты главного арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) вырастут с 200 тыс. до 214 тыс. рублей

Фото: Роман Хасаев

С 1 июля Российский футбольный союз (РФС) увеличит гонорары футбольных судей. Об сообщается на сайте организации.

Выплаты главного арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) вырастут с 200 тыс. до 214 тыс. рублей, следует из приказа РФС. Гонорар ассистента рефери и видеоарбитра увеличится со 100 тыс. до 107 тыс. рублей, помощника видеоарбитра — с 50 тыс. до 53,5 тыс. рублей. Инспектор матча может рассчитывать на 53,5 тыс., резервный арбитр — на 26,7 тыс. Главным арбитрам и их помощникам будут выплачивать 53,5 тыс. рублей вместо 50 тыс. ранее.

Реальное время / realnoevremya.ru

Гонорары за работу на матче за Суперкубок страны составят:

главному судье — 400 тыс. рублей;

ассистентам, видеоассистентам и инспекторам — по 200 тыс. рублей;

резервному судье и помощнику видеоарбитра — по 100 тыс. рублей.

Главный рефери суперфинала Кубка России получит 400 тыс. рублей. За судейство на финальных играх пути регионов и пути РПЛ арбитр получит 300 тыс. рублей, на полуфинальных — 200 тыс. Помощникам арбитра и видеоассистента за суперфинал выплатят по 200 тыс. рублей, инспекторам — 150 тыс. рублей, резервным и помощникам видеоарбитра — по 100 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина