Чемпионат России по плаванию в Казани включен в календарь World Aquatics

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация плавания (World Aquatics) включила чемпионат России в Казани в официальный календарь сезона.

Главный старт сезона в российском плавании пройдет в столице Татарстана с 13 по 18 апреля. Турнир получил статус квалификационного к чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре, который состоится с 11 июля по 3 августа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чемпионат России по плаванию в Казани расположился в календаре World Aquatics между национальными первенствами Италии и Великобритании.

На сегодняшний день россиянам открыт нейтральный доступ к международным турнирам синхронистов, по плаванию и прыжкам в воду. С весны 2022 года по осень 2024-го World Aquatics сохранял санкции в отношении спортсменов из России.

Зульфат Шафигуллин