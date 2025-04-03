Глава ФИФА Инфантино надеется скоро вернуть Россию в мировой футбол

Инфантино высказался за возвращение россиян в международные турниры

Фото: Максим Платонов

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино надеется на скорое возвращение России в международные турниры. Об этом глава футбольного мира заявил на конгрессе ФИФА в Белграде.

Инфантино заявил, что футбол должен способствовать объединению стран и быть вне политики.

— Сейчас проходят мирные переговоры по ситуации на Украине. Надеюсь, что мы сможем скоро перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир. Это будет значить то, что все решено. Это то, что мы должны поддерживать и за что должны молиться. Это то, ради чего футбол существует: не для разделения, а для объединения мальчиков, девочек и людей, откуда бы они ни были, — сказал Инфантино.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года национальная команда России проводит исключительно товарищеские матчи.



За время отстранения сборная России пропустила чемпионат Европы — 2024 в Германии, а также осталась вне отборочного раунда на чемпионат мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

Зульфат Шафигуллин