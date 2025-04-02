«Зенит-Казань» стартует в полуфинале плей-офф матчем с «Динамо-ЛО»

Казанцы продолжают защиту чемпионского титула

Фото: Мария Зверева

«Зенит-Казань» сыграет в Казани с «Динамо-ЛО» в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги по волейболу. Команда Алексея Вербова выступает в ранге действующего чемпиона турнира.

«Зенит-Казань» в четвертьфинале оказалась сильнее «Кузбасса», дважды обыграв соперника с одинаковым счетом 3:0. «Динамо-ЛО» сенсационно выбило из турнира прошлогоднего финалиста московское «Динамо». Для команды из Ленинградской области это лучший результат в истории клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В регулярном чемпионате Суперлиги «Зенит-Казань» финишировал первым. «Динамо-ЛО» завершило «регулярку» на шестом месте. По ходу сезона казанцы дважды обыграли команду из Ленинградской области — 3:1 в гостях и 3:0 на своей площадке.

В прямом эфире матч из Казани покажут на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин