Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир WTA 1000 в Майами

Фото: Динар Фатыхов

Российский дуэт в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер одержал победу в парном разряде на теннисном турнире категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд турнира составляет почти $9 млн, пишет РИА «Новости».

В финальном матче 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Матч продолжался 1 час 36 минут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для Андреевой и Шнайдер это уже второй совместный титул в парном разряде под эгидой WTA. В начале 2025 года они стали победительницами турнира в Брисбене, Австралия. Также спортсменки являются серебряными призерами Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Несмотря на победу в парном разряде, в одиночном рейтинге WTA Мирра Андреева опустилась с шестого на седьмое место, а Диана Шнайдер — с 13-го на 14-е. На прошедшей неделе Андреева дошла до третьего круга турнира в Майами, а Шнайдер выбыла во втором раунде. Лидерами рейтинга остаются Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Рената Валеева