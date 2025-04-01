«Ак Барс» назвал состав на четвертый матч против «Автомобилиста»

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Ак Барса» на четвертый матч серии с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина проиграла две последние игры уральцам.

По сравнению с предыдущим матчем в Казани в составе «Ак Барса» изменений не произошло. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. Во вратарской позиции «Автомобилиста» вместо Евгения Аликина выйдет Владимир Галкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Автомобилист» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. «Ак Барс» выиграл первую игру в Екатеринбурге, но потом дважды проиграл.

В прямом эфире матч из Казани покажут телеканалы «Матч ТВ» и ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин