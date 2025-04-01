«Ак Барс» назвал состав на четвертый матч против «Автомобилиста»
Стал известен состав «Ак Барса» на четвертый матч серии с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина проиграла две последние игры уральцам.
По сравнению с предыдущим матчем в Казани в составе «Ак Барса» изменений не произошло. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. Во вратарской позиции «Автомобилиста» вместо Евгения Аликина выйдет Владимир Галкин.
«Автомобилист» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. «Ак Барс» выиграл первую игру в Екатеринбурге, но потом дважды проиграл.
В прямом эфире матч из Казани покажут телеканалы «Матч ТВ» и ТНВ в 19.00 по московскому времени.
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