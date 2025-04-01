Эксперт нашел причину спада Галимова: «Опять послушался Билялетдинова»

Лучший снайпер «регулярки» в составе «Ак Барса» проваливает плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

Журналист Алексей Шевченко связал спад в игре нападающего «Ак Барса» Артема Галимова с влиянием бывшего тренера «барсов» Зинэтулы Билялетдинова. Лучший снайпер «регулярки» в составе казанцев забил всего один гол в трех матчах нынешнего плей-офф.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сообщал ранее, что Билялетдинов общается с командой во время выступлений в Кубке Гагарина.

— Куда Галимов делся? Весь сезон мы наслаждались его игрой. Он опять послушался Билялетдинова? Потому что при Билялетдинове Галимов в четвертом звене играл. И видно, что играет он примитивно, — сказал Шевченко в эфире шоу «Это хоккей, брат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Галимов забросил 35 шайб и установил новый рекорд «Ак Барса» по количеству голов за один регулярный чемпионат. В плей-офф нападающий провел три игры серии с «Автомобилистом», забив всего однажды.



В прошлом сезоне Галимов под руководством Билялетдинова забросил всего пять шайб и набрал 11 очков за результативность. Месяц назад нападающий признавался, что ему не хватало свободы действий при прежнем тренерском штабе.

Зульфат Шафигуллин