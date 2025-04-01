Форвард «Нефтехимика» Хоружев: «Дерби с «Ак Барсом» — это особенные матчи»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев назвал матчи против «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) особенными. Игры с участием клубов из Казани и Нижнекамска носят название «татарстанского дерби».

— Дерби с «Ак Барсом» — это особенные матчи: постоянно полные трибуны, неважно, в Казани или в Нижнекамске. Плюс какая-то особая атмосфера — впервые я это почувствовал, когда приходил на эти матчи болельщиком. И большая радость, что мне самому удалось поучаствовать в играх с «Ак Барсом», — цитирует Хоружева пресс-служба КХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне «Нефтехимик» встречался с «Ак Барсом» четыре раза в регулярном чемпионате. Нижнекамцы проиграли в трех из четырех матчей — 1:4, 0:2, 2:3 ОТ, победив лишь в одной игре — 3:2.



Хоружев в текущем сезоне забросил 15 шайб и отдал 19 голевых передач в 67 играх чемпионата. В том числе 21-летний форвард набрал 3 (2+1) очка в матчах с «Ак Барсом». Хоружев трижды признавался лучшим новичком недели и дважды — лучшим новичком месяца в КХЛ.

Зульфат Шафигуллин