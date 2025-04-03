«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют в Екатеринбурге пятый матч серии плей-офф

Пока счет равный — 2:2, команды по разу победили в гостевых и домашних играх

«Ак Барс» и «Автомобилист» проведут в Екатеринбурге пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После четырех игр счет равный — 2:2, команды по разу победили дома и в гостях.

«Ак Барс» выиграл 4:1 в первом матче в Екатеринбурге в рамках Кубка Гагарина и в четвертой игре серии в Казани 7:2. «Автомобилист» победил дважды подряд — 4:3 дома и 3:2 ОТ в гостевой игре. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Автомобилист» по итогам регулярного чемпионата КХЛ имеет преимущество домашней площадки. Команда Николая Заварухина заняла в «регулярке» четвертое место в Восточной конференции, «Ак Барс» — пятое.

В прямом эфире игру из Екатеринбурга покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин