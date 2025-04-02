Лидер «Автомобилиста» Мэйсек назвал самого сложного игрока «Ак Барса»

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек назвал вратаря Тимура Билялова самым сложным игроком в составе «Ак Барса» в плей-офф. Во вторник счет в серии между командами сравнялся — 2:2.

— У «Ак Барса» классная команда, мастеровитые игроки, умеющие забивать. Мы не должны давать им так много шансов, особенно в первом периоде. Это надо поправлять. Фальковский самый сложный игрок «Ак Барса»? Да, он большой парень, но я бы отметил вратаря. У нас были некоторые неплохие броски, но он многое отбил, — цитирует Мэйсека Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник «Ак Барс» разгромил в Казани «Автомобилист» со счетом 7:2. В составе казанской команды отличились заброшенными шайбами шесть игроков, в том числе Александр Барабанов, который оформил дубль.



Все четыре матча с «Автомобилистом» в воротах «Ак Барса» провел Тимур Билялов. Голкипер пропустил в серии с уральцами десять шайб.

Зульфат Шафигуллин