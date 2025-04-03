Овечкину осталось забить три гола до нового снайперского рекорда НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Три шайбы осталось забросить Александру Овечкину до нового снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «Вашингтона» в прошедший игровой день отличился в матче с «Каролиной» (1:5).

39-летний Овечкин довел свой снайперский счет до 892 голов. У канадца Уэйна Гретцки — 894 шайбы, это рекорд, установленный в 1999 году. Овечкин перекроет исторический рекорд НХЛ по голам, если отличится еще три раза.

«Вашингтону» до конца регулярного чемпионата осталось провести семь матчей. В том числе против одного из главных аутсайдеров лиги «Чикаго».

В нынешнем сезоне в активе Овечкина 39 заброшенных шайб. Капитан «Вашингтона» входит в тройку лучших снайперов текущего чемпионата НХЛ. Всего Овечкин за сезон набрал 66 (39+27) очков в 59 матчах «регулярки».

Зульфат Шафигуллин