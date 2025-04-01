«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с тренером Леонтьевым
Специалист руководил нижнекамской командой с 2021 года
«Нефтехимик» официально объявил об отставке главного тренера Олега Леонтьева. Соответствующее заявление появилось на сайте нижнекамского клуба.
Контракт с Леонтьевым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение было рассчитано еще на два сезона. Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов команды. «Нефтехимик» второй год подряд не попал в плей-офф.
— «Нефтехимик» благодарит Олега Юрьевича за проделанную работу в течение четырех сезонов и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере, — говорится в заявлении клуба.
Под руководством Леонтьева «Нефтехимик» дважды попадал в плей-офф, вылетая в первом раунде Кубка Гагарина. Последние два сезона нижнекамская команда оставалась вне зоны кубковой восьмерки Востока.
Следующим тренером «Нефтехимика» должен стать Игорь Гришин из петербургского «Динамо».
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