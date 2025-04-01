«Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с тренером Леонтьевым

Специалист руководил нижнекамской командой с 2021 года

Фото: Максим Платонов

«Нефтехимик» официально объявил об отставке главного тренера Олега Леонтьева. Соответствующее заявление появилось на сайте нижнекамского клуба.

Контракт с Леонтьевым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение было рассчитано еще на два сезона. Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов команды. «Нефтехимик» второй год подряд не попал в плей-офф.

— «Нефтехимик» благодарит Олега Юрьевича за проделанную работу в течение четырех сезонов и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере, — говорится в заявлении клуба.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Под руководством Леонтьева «Нефтехимик» дважды попадал в плей-офф, вылетая в первом раунде Кубка Гагарина. Последние два сезона нижнекамская команда оставалась вне зоны кубковой восьмерки Востока.

Следующим тренером «Нефтехимика» должен стать Игорь Гришин из петербургского «Динамо».

Зульфат Шафигуллин