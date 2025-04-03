«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в пятом матче серии с «сухим» счетом

Уральцы повели в серии 3:2, команде Заварухина осталось одержать одну победу

Фото: Динар Фатыхов

«Автомобилист» обыграл в Екатеринбурге «Ак Барс» со счетом 2:0 в пятом матче серии Кубка Гагарина. Команде Николая Заварухина осталось выиграть один раз для выхода во второй раунд плей-офф.



В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Ник Эберт и Стефан Да Коста. Вратарь Евгений Аликин оформил первый шатаут в текущем плей-офф, отразив все броски казанцев. У «Ак Барса» ворота защищал Тимур Билялов, пропустивший два гола.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Автомобилиста». Следующая победа выведет команду Заварухина во второй раунд Кубка Гагарина. При этом в предыдущей игре серии «Ак Барс» разгромил уральцев 7:2.

Следующий матч состоится в Казани 5 апреля в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ.

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Автомобилист» выбил «Ак Барс» из плей-офф в первом раунде, обыграв в пяти матчах — 4:1.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 Эберт (Мэйсек, Кизимов, 13:33)

2:0 Да Коста (Хрипунов, 38:18)

Зульфат Шафигуллин