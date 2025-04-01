Яруллин — лидер «Ак Барса» в плей-офф по блокированным броскам

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Альберт Яруллин заблокировал девять бросков в трех матчах «Ак Барса» в серии против «Автомобилиста». Это лучший показатель в плей-офф в составе казанской команды и топ-5 по всей лиге.

Также в активе Яруллина пять силовых приемов — больше всех в «Ак Барсе» среди защитников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по блокированным броскам является Георгий Солянников из «Адмирала», у которого 14 блоков. По силовым приемам в лиге лидирует Никита Шашков из «Автомобилиста» — 22 хита, капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин второй с показателем в 19 хитов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проигрывает «Автомобилисту» со счетом 1:2 в серии до четырех побед. Сегодня в Казани состоится четвертая игра между командами. После этого серия вернется в Екатеринбург.

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» в пяти матчах.

Зульфат Шафигуллин