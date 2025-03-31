Американец с российскими корнями Малинин признан фигуристом года ISU

Американец с российскими корнями Илья Малинин признан Международным союзом конькобежцев (ISU) лучшим фигуристом 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ISU.

Американский фигурист-одиночник Илья Малинин был удостоен звания «Фигурист года» на церемонии ISU Skating Awards 2025. Также спортсмен получил приз за самую зрелищную программу. Родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков выиграли номинацию «Лучший тренер года».



В танцах на льду лучшими признали пару из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Новичками года стали еще одни бывшие представители России Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев из сборной Узбекистана.

20-летний Малинин второй раз подряд выиграл чемпионат мира по фигурному катанию. Подробнее об успехе американца читайте в материале «Реального времени».

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных турниров с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин