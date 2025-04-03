Плющев: «Автомобилист» умеет сидеть в окопах лучше, чем «Ак Барс»

Эксперт считает, что Заварухину надо перестать экспериментировать с составом «Автомобилиста»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев не ждет результативного хоккея от пятого матча между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» в плей-офф. После четырех игр счет в серии равный — 2:2.



Плющев считает, что «Автомобилист» способен остановить нападение «Ак Барса», несмотря на поражение 2:7 в Казани.

— Каким бы оглушительным не выглядел разгром «Автомобилиста» в четвертом матче, для хозяев в серии отнюдь ничего не потеряно. Заварухину надо прекратить эксперименты с рокировкой вратарей. И вправить мозги своей обороне, которая во вторник допускала ошибки, недопустимые даже в регулярном чемпионате. В пятом матче напрашивается минимальная победа «Автомобилиста». Сидеть в окопах они умеют лучше, чем команда Гатиятулина. Не ожидайте результативного хоккея, — сказал Плющев «Всепроспорту».

Четвертый матч серии в Казани завершился разгромной победой «Ак Барса» со счетом 7:2. Тренерский штаб «Автомобилиста» выставил на игру второго голкипера команды Владимира Галкина, но тот пропустил четыре шайбы в стартовые 10 минут. После этого вратарь был заменен на Евгения Аликина и вернулся на лед в третьем периоде. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Пятая игра серии пройдет в Екатеринбурге сегодня, в прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени. В следующий раунд плей-офф пробьется та команда, которая первой одержит четыре победы над соперником.

Зульфат Шафигуллин