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Большунов и Терентьева выиграли спринт в финале Кубка России в Кировске

15:10, 01.04.2025

Лидеры сборной Татарстана подтвердили свой класс

Большунов и Терентьева выиграли спринт в финале Кубка России в Кировске
Фото: Динар Фатыхов

Лидеры сборной Татарстана Александр Большунов и Наталья Терентьева выиграли спринт в финале Кубка России в Кировске. Гонки проходили в коньковом стиле.

В женском спринте победила Наталья Терентьева с результатом в 3 минуты 17,64 секунды. Второй финишировала ее сестренка Дарья Непряева, третьей стала Милена Габушева.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В мужской гонке выиграл Александр Большунов, проехавший трассу за 2 минуты 51,31 секунды. Серебряную медаль завоевал Константин Тиунов, обладателем бронзы стал Савелий Коростелев.

В общем зачете спринтерских гонок победили Александр Терентьев и Анастасия Фалеева.

Большунов, Терентьева и Коростелев в нынешнем сезоне выступают за сборную Татарстана.

Зульфат Шафигуллин

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