Большунов и Терентьева выиграли спринт в финале Кубка России в Кировске
Лидеры сборной Татарстана подтвердили свой класс
Лидеры сборной Татарстана Александр Большунов и Наталья Терентьева выиграли спринт в финале Кубка России в Кировске. Гонки проходили в коньковом стиле.
В женском спринте победила Наталья Терентьева с результатом в 3 минуты 17,64 секунды. Второй финишировала ее сестренка Дарья Непряева, третьей стала Милена Габушева.
В мужской гонке выиграл Александр Большунов, проехавший трассу за 2 минуты 51,31 секунды. Серебряную медаль завоевал Константин Тиунов, обладателем бронзы стал Савелий Коростелев.
В общем зачете спринтерских гонок победили Александр Терентьев и Анастасия Фалеева.
Большунов, Терентьева и Коростелев в нынешнем сезоне выступают за сборную Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.