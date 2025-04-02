Комментатор Генич: «Зенит» не мог не выиграть матч с «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Комментатор Константин Генич считает, что «Зенит» не мог проиграть «Рубину» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Питерцы дома разгромили казанскую команду со счетом 4:0.

По словам Генича, «Зенит» приложил все усилия для победы над «Рубином».

— «Зенит» бросил в бой все свои козыри. Вернулся Геннадий Сергеевич Орлов. «Зенит» не мог не выиграть этот матч. Может быть, слишком много забил, но это было похоже на матч «Краснодара» и «Факела». Ничего сверхъестественного не произошло. «Зенит» сделал то, что должен был. Но сделал это в хорошем стиле. По игре «Зенит» по‑прежнему очень грозная сила, — сказал Генич «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит» крупно победил «Рубин» в Санкт-Петербурге со счетом 4:0. В составе казанской команды во втором тайме был удален защитник Алексей Грицаенко.



Встречу комментировал Геннадий Орлов, не работавший на матчах РПЛ с 2020 года. Его работа в компании с Михаилом Крестининым и Павлом Богдановым подверглась критике из-за неоднозначных высказываний в пользу «Зенита». Сам Орлов не согласился, что болел в эфире за питерскую команду.

Зульфат Шафигуллин