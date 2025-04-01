Хоккейный клуб «Нефтехимик» опроверг слухи о новом главном тренере

Хоккейный клуб «Нефтехимик» опроверг слухи о новом главном тренере после расторжения контракта с О.Ю. Леонтьевым. Пресс-служба клуба заявила, что пока не принято окончательное решение по этому вопросу.

— Клуб проводит большую работу по выбору нового тренерского штаба и даст официальную информацию, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что «Нефтехимик» официально объявил об отставке главного тренера Олега Леонтьева. Соответствующее заявление появилось на сайте нижнекамского клуба. Контракт с Леонтьевым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение было рассчитано еще на два сезона. Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов команды. «Нефтехимик» второй год подряд не попадает в плей-офф.

Анастасия Фартыгина