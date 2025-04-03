«Ак Барс» назвал состав на игру против «Автомобилиста» в Кубке Гагарина

Тренерский штаб Гатиятулина в третий раз подряд выставляет один и тот же состав

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Ак Барса» назвал состав на пятую игру серии против «Автомобилиста» в Кубке Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина не стала менять сочетания игроков по сравнению с двумя предыдущими матчами.

«Ак Барс» сыграет в том же составе, который играл в Казани третий и четвертый поединки серии. В воротах вновь с первых минут появится Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. У «Автомобилиста» стартовым вратарем станет Евгений Аликин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Счет в серии после четырех матчей равный — 2:2. Команды ранее обменялись по одной домашней и гостевой победами. Во всех четырех играх серии побеждал тот, кто забивал первую шайбу в матче.

В прямом эфире встречу из Екатеринбурга покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин