«Ак Барс» назвал состав на игру против «Автомобилиста» в Кубке Гагарина
Тренерский штаб Гатиятулина в третий раз подряд выставляет один и тот же состав
Тренерский штаб «Ак Барса» назвал состав на пятую игру серии против «Автомобилиста» в Кубке Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина не стала менять сочетания игроков по сравнению с двумя предыдущими матчами.
«Ак Барс» сыграет в том же составе, который играл в Казани третий и четвертый поединки серии. В воротах вновь с первых минут появится Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. У «Автомобилиста» стартовым вратарем станет Евгений Аликин.
Счет в серии после четырех матчей равный — 2:2. Команды ранее обменялись по одной домашней и гостевой победами. Во всех четырех играх серии побеждал тот, кто забивал первую шайбу в матче.
В прямом эфире встречу из Екатеринбурга покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.
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