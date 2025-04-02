Большунов и Терентьева выиграли гонку преследования в финале Кубка России

Фото: Динар Фатыхов

Представители Татарстана Александр Большунов и Наталья Терентьева стали победителями финальных гонок преследования у мужчин и женщин в рамках Кубка России по лыжам. Соревнования прошли в Кировске.

В мужской гонке преследования весь пьедестал почета заняли лыжники сборной Татарстана. Первым финишировал Большунов с результатом 26 минут 5,1 секунды. Второе и третье места заняли Савелий Коростелев и Сергей Ардашев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В женской гонке все медали также достались представителям Татарстана. Победительницей гонки стала Наталья Терентьева. Ее сестренка Дарья Непряева финишировала второй, а тройку призеров замкнула Ольга Сергеева.

Ранее Большунов и Терентьева выиграли спринтерскую гонку в Финале Кубка России в Кировске.

Зульфат Шафигуллин