Агент Ткаченко намекнул на возможный трансфер защитника Агапова в «Рубин»

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал об интересе «Рубина» к своему клиенту Илье Агапову. По его словам, казанский клуб интересовался защитником ЦСКА до его аренды в «Пари НН». Ткаченко намекнул, что в будущем игрок еще может оказаться в «Рубине».

— «Локомотив»? Были такие разговоры. ЦСКА не отпустил. И с «Рубином» мы разговаривали. Клуб налаживал стратегию привлечения своих воспитанников. Но до обсуждения мы не дошли.

— «Рубин» был бы хорошим вариантом для Ильи?

— Может, и будет, — сказал Ткаченко Sport24.

Агапов зимой перешел на правах аренды из ЦСКА в «Пари НН». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник не провел за армейцев ни одного матча, хотя в первенстве-2023/24 вышел на поле в 16 играх.



Илья Агапов является воспитанником «Рубина». Но за казанскую команду футболист на уровне РПЛ не выступал. Ранее Агапов рассказал, как Ткаченко выкупил его контракт у «Рубина».

Зульфат Шафигуллин