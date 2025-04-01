«Ак Барс» сразится в Казани с «Автомобилистом» в четвертом матче серии

После трех матчей уральцы ведут в серии со счетом 2:1

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Казани против «Автомобилиста» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. После трех игр впереди команда Николая Заварухина со счетом 2:1.

«Автомобилист» имеет преимущество домашней площадки. В двух матчах в Екатеринбурге команды обменялись победами. Третий поединок соперников в Казани завершился поражением «Ак Барса» во втором овертайме 2:3. Решающим стал бросок защитника Максима Осипова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игра станет 700-й для форварда «Ак Барса» Кирилла Семенова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Следующая шайба нападающего «барсов» Александра Барабанова будет 100-й для хоккеиста в лиге. Капитан казанцев Дмитрий Яшкин набирает очки пять матчей подряд — четыре гола и один ассист.

В прямом эфире матч из Казани покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.00 по московскому времени.

Счет в серии «Ак Барс» — «Автомобилист» — 1-2 (4:1, 3:4, 2:3 2ОТ).

Зульфат Шафигуллин