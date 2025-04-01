Олег Леонтьев сообщил имя следующего тренера «Нефтехимика»

Фото: Максим Платонов

Ушедший в отставку с поста главного тренера «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал Игоря Гришина следующим наставником нижнекамской команды. Об этом специалист рассказал в интервью «Матч ТВ».

По словам Леонтьева, об отставке ему сообщил гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

— Сегодня Ларионов мне объявил о решении. Завтра он уезжает на встречу с Игорем Гришиным — будущим тренером «Нефтехимика». Мне предложили встретиться 14 апреля с командой. Но как это будет выглядеть? Сейчас Гришин с питерским «Динамо» (ВХЛ) вылетит в первом раунде от «Бурана», приедет в Нижнекамск. И тут я в раздевалку захожу со словами: «Игорь, отойди в сторону, мне надо с командой попрощаться». Так что ли? Это бред. Ничего такого не будет, — сказал Леонтьев.

Также бывший главный тренер поблагодарил «Нефтехимик» за совместную работу. Специалист подчеркнул, что не держит зла на руководство клуба из-за отставки.



Леонтьев работал в «Нефтехимике» с 2021 года и дважды выводил клуб в плей-офф Кубка Гагарина. Последние два сезона нижнекамская команда закончила сезон на девятой строчке Восточной конференции. Контракт специалиста с «Нефтехимиком» был рассчитан еще на два года.

Игорь Гришин возглавляет петербургское «Динамо» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Команда финишировала по итогам регулярного чемпионата ВХЛ на шестом месте, а в плей-офф пока проигрывает в серии «Бурану» со счетом 2:3. Часть сезона-2022/23 Гришин был главным тренером «Спартака» в КХЛ. В прошлом году 58-летний специалист возглавлял «Химик».

Зульфат Шафигуллин