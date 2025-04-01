«Ак Барс» крупно победил в Казани «Автомобилист» в Кубке Гагарина

Счет в серии стал равным — 2:2

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» победил в Казани «Автомобилист» со счетом 7:2 в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина одержала вторую победу в серии.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Степан Фальковский, Александр Барабанов (дважды), Илья Сафонов, Никита Дыняк, Ник Петан и Артем Галимов. У «Автомобилиста» голы забили Анатолий Голышев и Александр Шаров. Для Барабанова шайба стала 100-й в КХЛ, а для Кирилла Семенова из «Ак Барса» матч был 700-м в лиге.

По ходу первого периода уральцы сменили вратаря Владимира Галкина на Евгения Аликина, а на третий отрезок матча провели обратную замену голкипера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 2:2. Следующий матч команды проведут 3 апреля в Екатеринбурге в 17.00 по московскому времени. Также состоится шестая игра — в Казани, 5 апреля.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выбил «Ак Барс» из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)

Голы:

1:0 Фальковский (Семёнов, 01:02)

2:0 Барабанов (05:51)

3:0 Сафонов (Галимов, Фальковский, 09:10)

4:0 Дыняк (Кошелев, 10:56)

4:1 Голышев (Меркли, 24:20)

4:2 Шаров (Трямкин, Зборовский, 30:32)

5:2 Петан (Семёнов, 32:55)

6:2 Барабанов (Миллер, Яшкин, 35:59, 5х4)

7:2 Галимов (Марченко, Барабанов, 55:19)

Зульфат Шафигуллин