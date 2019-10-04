Бронзовой птице починят перышки: скульптуру «Хоррият» с постамента НКЦ увезли в ремонт

В Казани начались работы по реставрации 24-летнего символа свободы Татарстана

Фото: Инна Серова

В Казани строители «обезглавили» стелу перед зданием НКЦ «Казань», где полным ходом идет реконструкция комплекса под хранилище Национальной библиотеки Татарстана. Шеститонный символ свободы — статую женщины-птицы «Хоррият» сняли с 40-метрового постамента и увезли — как выяснило «Реальное время», для ремонта и реставрации. О том, что случилось с известным памятником, кто будет его реставрировать, почему его нельзя было обновить, не снимая с постамента, как это проделали с памятником Мусе Джалилю, и когда скульптура вернется на место — в нашем репортаже.

«Птичка» улетела



Статуя «Хоррият» загадочным образом исчезла с постамента в конце сентября. Официальной информации о том, куда девалась женщина-птица, опубликовано не было, и получить ее оказалось затруднительно. Тем не менее нашему изданию это удалось.

О том, кто и что будет делать с «золотой птицей» — бронзовой скульптурой «Хоррият», «Реальному времени» подробно рассказал ее создатель — живущий сейчас в Москве скульптор Кадим Замитов:

— Скульптуру сняли для реставрации, все-таки почти 25 лет прошло с момента, когда она была установлена. На ней есть трещина — после того, как ее ликвидируют и скульптуру восстановят, «Хоррият» вернут на место.

«По завершении работ «Хоррият» вернут на место, — заверил ее создатель. — И она будет по-прежнему вращаться, совершая полный оборот за два часа». Фото facebook.com/igokazan

По словам автора, ремонт требуется серьезный: фигура крылатой женщины была отлита в 1996 году из нескольких кусков бронзы на Казанском экспериментально-производственном заводе Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта — ЭПЗ КНИИВОЛТ. Бронзовые фрагменты соединялись между собой сваркой. И то ли из-за дефектов, то ли по какой-то другой причине один из сварных швов разошелся и появилась трещина. Ремонтировать ее будут на том же заводе.

— По завершении работ «Хоррият» вернут на место, — заверил ее создатель. — И она будет по-прежнему вращаться, совершая полный оборот за два часа.

А вот сроки ремонта и стоимость работ Кадим Замитов не рискнул назвать даже приблизительно:

— Пока к работам на заводе даже не приступали. Они готовы, но нужно составить смету. Да и вообще работы такого рода — ответственное дело, поэтому обязательно должен присутствовать автор! На следующей неделе я приеду в Казань, мы встретимся с руководителем предприятия Сергеем Маруденко и обсудим все организационные и денежные вопросы.

Кто подрядчик?

На объекте на берегу Казанки нам не удалось обнаружить стенда с названием и контактами компании-подрядчика, который ведет работы по переделке здания национально-культурного центра в современное книгохранилище. А ответ на запрос, направленный «Реальным временем» в ГИСУ РТ, которое выступало заказчиком задания на проектирование реконструкции НКЦ «Казань» и должно выступать заказчиком ремонтно-строительных работ, пока в редакцию не поступил.

Не нашлось информации о подрядчике и на официальном сайте госзакупок. Среди опубликованных там тендеров обнаружился лишь один, в названии которого присутствует упоминание о производстве работ по реконструкции Нацбиблиотеки. Это аукцион на 22,658 млн рублей на право выполнения инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации.

Кстати, конкурс на проектирование был объявлен ГИСУ РТ год назад, и победу в нем одержал институт «Татинвестгражданпроект», который получил контракт, не уронив максимальную цену ни на рубль, тогда как петербургское ООО «Испытательный центр «Стройэксперт» бралось выполнить работы за 18,750 млн рублей, то есть почти на 20 процентов дешевле. Питерские конкуренты проиграли по рейтингу — у них оказалось меньше трудовых ресурсов (94 сотрудника против 632 в ТИГП).

Относительно статуи «Хоррият» в ТИГП «Реальному времени» подтвердили, что ее увезли в ремонт: «Хоррият» была сняла [с постамента] в рамках проведения реставрационных работ всего комплекса, в связи с аварийным состоянием. Ее ремонтом и восстановлением занимается завод-изготовитель, эта работа займет ориентировочно месяц». Затем статую собираются вернуть на постамент.

Скульптура «Хоррият» — была отлита и установлена на пустовавшей с момента постройки в 1981 году стеле перед НКЦ «Казань» (до 1991 года — Ленинский мемориал) 30 августа 1996 года. Фото kzn.ru

Крутящаяся свобода

Слово «хөррият» в татарском языке означает не просто «свобода», а «обретение политической свободы». Скульптура «Хоррият» была отлита и установлена на пустовавшей с момента постройки в 1981 году стеле перед НКЦ «Казань» (до 1991 года — Ленинский мемориал) 30 августа 1996 года, спустя 6 лет после принятия Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР.

Высота бронзовой женщины-птицы — 7 метров, размах крыльев — 5 метров, а собрана она из 15 бронзовых фрагментов.

Стоимость проекта в ценах 1996 года составила около 1,5 млрд рублей. Для сравнения: стоимость доллара на тот период колебалась от 4,6 до 5,6 тыс. рублей.

Появление символа свободы на символе величия недавно свергнутой советской власти казанцы встретили в целом положительно. Еще недавно местные жители острили по поводу «крематория» — ассоциации с этим заведением вызывала похожая на трубу стела при входе в Ленинский мемориал. А с появлением «Хоррият», ассоциирующейся с американским символом свободы, и повод для шуток изменился. Женщину-птицу наградили прозвищами «жена Бэтмена» и «птица счастья завтрашнего дня».

И все же скульптуру полюбили. Тем более что ее необычная конструкция, обеспечивающая вращение «Хоррият» на постаменте, еще 24 года назад дала основания считать монумент перед НКЦ одним из самых высокотехнологичных в России. А в Татарстане любят и стараются быть «самыми-самыми».

Полным ходом идет реконструкция комплекса под хранилище Национальной библиотеки Татарстана. Фото Инны Серовой

Знакомый подрядчик

«Завод-изготовитель», где будут реставрировать «Хоррият», — КНИИВОЛТ — находится в самом центре Казани — на улице Толстого. Поговорить о планах реставрации с руководителем компании Сергеем Маруденко «Реальному времени» не удалось — все находящиеся в открытом доступе телефоны фирмы оказались отключены.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЭПЗ КНИИВОЛТ», среднесписочная численность работников которого на 31 декабря 2018 года составляла 13 человек, принадлежит супруге известного татарстанского «устроителя берегов» Равиля Зиганшина. Светлана Зиганшина владеет напрямую 5% уставного капитала, 95% — через ООО «Фирма Монтажстрой», которая на сегодняшний день является банкротом.

ООО «ЭПЗ КНИИВОЛТ» — постоянный господрядчик, среди ее заказчиков — республиканский Минкульт, МУП «Водоканал», Центр культурного наследия Татарстана. В 2019 году компания участвовала в одной госзакупке, контракт значится завершенным, сведений о стоимости выполненных работ у «СПАРК-Интерфакс» нет.