Памятник Мусе Джалилю в Казани вновь станет бронзовым

В соцсетях казанцы обратили внимание на золотой цвет памятника писателю Мусе Джалилю около Казанского кремля и выразили обеспокоенность новым обликом монумента. В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани сообщили, что скоро памятник вернется к своему первоначальному естественному бронзовому окрасу.

Памятник уже обработали специализированным раствором, после чего с помощью сжатого воздуха удалили отслоившуюся грязь. После этого монумент вновь станет бронзовым.

Также в перечень ремонтных работ на объекте входит переборка гранитных широкоформатных плит и камней постамента для исключения его деформации, усиление основания постамента и замена сломанных плит.

«Все манипуляции проводятся строго под контролем Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия», — сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, в середине сентября в Казани на площади 1 Мая начали реконструкцию памятника писателю Мусе Джалилю. Все реставрационные работы завершатся к концу года. Подробнее — в материале «Реального времени».