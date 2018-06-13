«Этот Генплан Казани — план бессистемной застройки территории в пределах М7»

От разработанного московским НИиПИ генплана Казани надо отказаться, считает эксперт

Фото: Олег Тихонов

Проект генерального плана Казани, разрабатываемый москвичами, вызвал многочисленные вопросы и протесты у жителей и городских активистов. Колумнист «Реального времени» Тахир Давлетшин, автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции генплана «Казань — полицентричный город на Волге», считает, что предлагаемый московскими специалистами генплан только ухудшит ситуацию в городе. Почему его нельзя реализовывать в столице Татарстан, эксперт объясняет в колонке, написанной для нашей интернет-газеты.

Генеральный план без градостроительной концепции

Завершились общественные обсуждения проекта генерального плана городского округа Казань, разрабатываемого НИиПИ генплана Москвы. С проектом, который взбудоражил общественность города, вызвал многочисленные вопросы и протесты у жителей и городских активистов, можно ознакомиться на сайте мэрии Казани. Генплан, разрабатываемый НИиПИ генплана Москвы, ставит крест на рациональном пространственно-территориальном развитии Казани и окрестностей на десятилетия, приведет к ухудшению городской среды и экологии, и поэтому его принятие является недопустимым.

Большинство горожан озабочены состоянием дел в области градостроительства, переживают, наблюдая, как разрушается центральная часть города, застраиваются зеленые уголки в разных концах города, уничтожается пойма реки Казанки, по всему городу ведется несистемная застройка. Наиболее одиозные личности, как правило из окружения руководства города и республики, строят где хотят и что хотят, что ведет к росту протестных настроений и их политизации. Наряду с проблемами, возникшими в результате банкротства республиканских банков, и обманутыми дольщиками, недовольство горожан состоянием дел в градостроительстве включило в ряды недовольных средний класс, в целом людей обеспеченных, образованных, креативных.

Информация о том, что разрабатывается новый генплан города, и разрабатывает его НИиПИ генплана Москвы, сначала вселила гражданам надежду, что скоро будет наведен порядок в городской застройке. Активные горожане включились было в обсуждение будущего города, выступали со своими предложениями, как улучшить город. Но это было в 2015 году. Далее разработчики «ушли в подполье», обещав к лету 2017 года представить генплан для всенародного обсуждения. В скором времени стали известны имена тех, кто реально руководят разработкой генплана: к их разочарованию, ими оказались люди давно известные казанцам: главный архитектор города Татьяна Прокофьева и заместитель директора НИиПИ генплана Москвы Олег Григорьев, недавно назначенный на этот пост, ранее занимавший различные должности в архитектурных и градостроительных организациях Казани и республики.

Генплан-1969

Нынешний градостроительный облик Казани возник как результат реализации генплана 1969 года, разработанного институтом «Ленгипрогор» (Институт проектирования городов). В нем были заложены три главных принципа: создание новых (спальных) микрорайонов, функциональное зонирование и экстенсивное развитие города. Генплан предусматривал перенос предприятий из центра Казани на окраины, вынос старого аэропорта за пределы города и строительство нового, строительство транспортных коридоров, мостов через реку Казанку, 64 км линий метро. Таким образом, генплан-1969 стал планом строительства современного индустриального города.

Если сравнить основную схему генплана Казани 1969 года и сегодняшний градостроительный облик города, можно уверенно сказать — генплан-1969 удался. Из того, что не удалось сделать, можно отметить строительство метро — построено 16 км, или 25% от запланированного.

Генплан Казани 1969 года, определивший сегодняшний градостроительный облик города

Проект генплана-2018

Генплан города должен дать представление о наиболее рациональном территориально-пространственном развитии города на долгосрочную перспективу на основании прогноза социально-экономического развития Казани и пригородов, на основании принятой концепции градостроительного развития города. В представленном москвичами проекте нет четкой концепции генплана, т.е. представления о том, каким образом, на каких принципах будет развиваться город, какие цели достигаются реализацией генплана.

Разработчики генплана и не ставят задачу революционного перепланирования города.

Со слов замдиректора НИиПИ генплана Москвы Олега Григорьева, главная идея нового генплана — приведение в порядок того организма, который сегодня разбалансирован. То есть главная идея — комфортный, удобный город для жителей, обеспечение жителей всем необходимым, чтобы человек в шаговой доступности получил нормально функционирующую школу, без перегрузки, детский сад и так далее. Можно ли достичь этих благих целей, если генплан не содержат инновационных идей, а просто закрепляют текущее положение и никаких значительных нововведений по сравнению с генпланом-2007 не предлагается. Тогда зачем нужен такой генплан?

Ничего «генерального» в обозначенных планах нет: на карте обозначены несколько сотен земельных участков, которыми заполнили огромную территорию внутри М7, где, по мнению авторов, будет развернуто жилищное и промышленное строительство, и автомагистрали, которые соединяют их.

Т.е. в проекте генплана представлен набор проектов микрорайонов Казани, механически склеенных, что не может служить генпланом такого сложного в градостроительном плане и быстро развивающегося города, как Казань, это чисто технический документ, открывающий небывалые возможности для чиновничьего произвола в градостроительстве — есть земля, договаривайся с чиновниками и строй. Этот генплан можно назвать планом бессистемной застройки территории в пределах М7, а это территория площадью более 600 квадратных километров, сравнимая с территорией старой Москвы в пределах МКАД, где проживает около 10 миллионов человек.

При таком подходе бюджет города не вынесет тех затрат, что требуются для обеспечения этих микрорайонов инфраструктурой. Строительство дорог, водопровода и канализации, организация общественного транспорта на такой большой площади лягут неподъемным бременем на горожан и на бюджет города, что приведет к ухудшению качества городской среды и потере конкурентоспособности города по сравнению с другими крупными городами.

Получив заведомо неисполнимый генплан, чиновники заимеют полное право творить беспредел в городе. Видимо, по этой причине разработчики генплана легко соглашаются по многим вопросам с возмущенными горожанами — все равно исполняться генплан не будет. Пока разработчик идет на поводу у заказчика — городских чиновников, ситуация может только усугубиться, а разрабатываемый на долгосрочную перспективу план развития города может оказаться неактуальным уже через несколько лет.

Со слов замдиректора НИиПИ генплана Москвы Олега Григорьева, главная идея нового генплана — приведение в порядок того организма, который сегодня разбалансирован. Фото Олега Тихонова



Расширение города на восток и сельскохозяйственные земли

При всей скромности намерений разработчиков, проглядывается стратегия пространственно-территориального развития города — расширение на восток. Правда, об этом приходится только догадываться, поскольку в генплане отсутствует концепция генплана и архитектурно-пространственная композиция города, т.е. где и в каком порядке будет заселяться эта огромная территория. Поэтому, ознакомившись с генпланом, не только рядовой человек, но и специалист не может представить себе, каким будет город при реализации представленного генплана.

Несмотря на то, что город пуст (плотность населения 22-26 человек на гектар в зависимости от методики расчета), продолжается разрастание города в южном и восточном направлениях, занимая земли сельскохозяйственного назначения соседних с Казанью районов, создавая комплекс урбанистических проблем. В последние годы город присоединил к себе множество сельских поселений соседних районов, а в настоящее время этот процесс продолжается де-факто, без официального оформления. Надо остановить строительство жилых комплексов на присоединенных территориях и прилегающих к Казани районах и городских окраинах, где рано или поздно придется заняться инфраструктурой, а высвободившиеся средства пустить на развитие инфраструктуры заселенной части города.

Получая разрешение на строительство на сельхозземлях, девелоперы зарабатывают на строительстве жилья, а городской бюджет должен нести расходы на строительство дорог, водопровода и канализации, электрических сетей и газопроводов, в недалеком будущем детских садов и школ. А возросшие транспортные расходы ложатся на все городское население. Необходимо законодательно регулировать перевод сельхозземель в иной режим пользования, а дельцов, специализирующихся в переводе сельхозземель на земли жилищного строительства и зарабатывающих баснословные суммы, пора бы отстранить от кормушки. Необходим закон об изъятии сельхозземель на муниципальные и государственные нужды с предоставлением земель сельскохозяйственного назначения аналогичного качества и количества в прилегающих сельских районах.

Безответственность разработчиков и автомагистрали через дома

Жители окраин Казани, которые живут в своих коттеджных поселках, недоумевают, почему дороги проектируются через их дома. Причину проектирования дороги «по домам» объяснить просто: разработчики генплана планируют застроить высотками и коттеджными поселками восточные и северо-восточные окраины города, где лендлорды «закупили» сельхозземли, которые планируют выгодно продать и/или застроить (этот процесс идет). Купить или иным способом изъять эти земли на муниципальные нужды для объектов инфраструктуры нереально, проще решить земельный вопрос за счет частных домовладений за бюджетные деньги. Очевидно, когда построят высотки на свободных территориях, очередь придет и оставшимся домовладельцам. Таковы последствия расширения города на восток. Если же отказаться от расширения города на восток, необходимости в хордовых автомагистралях отпадает, кроме радиальных выездов из города на М7, которые предусмотрены в генплане -2007.

Законодательно не решен вопрос ответственности города и проектировщиков перед населением. Приняв генплан, где нарисованы магистрали и зоны изъятий, владельцы домов оказываются пораженными в правах — их дома теряет ценность, также нельзя строить и реконструировать свои строения. Это положение может продлиться десятилетиями — например, никто не знает, когда начнется строительство ВСМ или же автотрассы через Вознесение. Генплан для огромной территории с неопределенным будущим закладывает конфликтную и нервозную ситуацию на десятилетия.

Расширение города на юг и восток стимулирует строительство в соседних районах — Лаишевском, Пестречинском и Высокогорском, создавая неконтролируемые городскими властями инфраструктурные проблемы. В решении вопросов градостроительных, инфраструктурных назрела (перезрела) необходимость согласованной работы мэрии Казани с руководством соседних районов, образующих агломерацию, созрела необходимость создания исполнительного органа агломерации (совета), которому перейдут компетенции и полномочия по этим вопросам.

При этом основным принципом землепользования в агломерации до 2035 года должно быть строгое ограничение строительства на сельхозземлях: в пределах М7 — запрет на новое низкоэтажное строительство, за М7 — запрет на высотное строительство.

Еще одна причина отвергнуть проект генплана — при агломерационном развитии города генплан Казани не нужен принципиально, а нужна концепция генплана Казанской агломерации.

Казань мало использует преимущества, связанные со своим расположением на Волге. Фото Максима Платонова



Генплан от НИиПИ ГП Москвы не предполагает выхода города на Волгу

Казань — город на Волге, но фактически город отделен от реки старой промышленной застройкой с трущобами и пустырями и крайне неудобной набережной.

Разрабатываемый НИиПИ генплана Москвы новый генплан Казани не предусматривает выхода города на Волгу: набережной Куйбышевского водохранилища не уделено почти никакого внимания. Видимо, чтобы как-то уйти от обвинений в этом, разработчики нарисовали два моста через Волгу, необходимости в которых нет, а также нет средств для их строительства. Между тем в непосредственной близости от казанского Кремля, на расстоянии 3—10 км, есть территория от речного порта до Победилово площадью более 2 000 га, которая, в настоящее время находится под водой, а благодаря современным технологиям строительства вполне пригодна для застройки. Что важно, застройку набережной Волги и создание ее транспортного каркаса можно будет вести с чистого листа и используя самые современные технологии. К примеру, там не нужно подземное метро — электрички будут двигаться по эстакадам, не надо светофоров — ведь появлению новых кварталов предшествует строительство транспортных развязок.

Казань мало использует преимущества, связанные со своим расположением на Волге. Набережная от Речного порта до Победилово представляет жалкое зрелище: отсутствие транспортной доступности, бессистемная застройка первой половины ХХ века, а также городские очистные сооружения делают проблемной городскую застройку. Положение усугубляется тем, что из-за малой глубины (0,5—3 м) акватория Куйбышевского водохранилища не используется как водный объект, а застойная вода является угрозой экологической безопасности.

В проекте генплана вопросам водопровода и канализации уделено мало внимания

Проектом «Водоканала» предусматривается строительство канализации через весь город, в том числе через Ново-Татарскую слободу. Но эти трубы логичнее тянуть не через слободу, а по отвоеванным у Куйбышевского водохранилища территориям, где будут запроектированы новые городские кварталы. Биологические же очистные сооружения надо переместить ниже, в район протоки Подувалье. Возможно, рекультивацию иловых полей и застройку этой территории целесообразно отдать инвестору, а не финансировать за счет бюджета.

Значительные средства предусмотрены на федеральную программу по очистке Волги, на эти цели до 2025 года выделяются 257 млрд рублей. Необходимо активно включиться в эту программу, использовать ее на благо Волге и городу.

Необходимо отметить, что в проекте генплана уделено мало внимания проблемам экологии в целом. Генплан, вместо того, чтобы решать проблему оздоровления окружающей среды, ее усугубляет, грозит уничтожением последним природным уголкам в Казани и ее окрестностях.

Этапы завоевания суши, очистные сооружения, городская канализация и транспортный каркас Ново-Татарской слободы. Разработка автора

Казань — полицентричный город на Волге

Необходима новая концепция генплана Казани: плана строительства постиндустриального полицентричного города на Волге, в основе которого лежит городское строительство на землях, отвоеванных у мелководий Куйбышевского водохранилища от Речного порта до Победилово, и транспортный каркас города, включающий строительство Обходной железной дороги Казани и вывод инфраструктуры РЖД за М7, строительство нового железнодорожного вокзала на М7 за пос. Сухая Река, метро до него и автотрассы, организация на освободившихся железнодорожных путях наземного метро, что определит территориально-пространственное развитие города на многие десятилетия.

Таким образом, появляются новые, конкурентные центру престижные площадки для массового строительства, что сделает неактуальным расширение города в южном и восточном направлениях. При этом отпадает также необходимость развитой транспортной сети на востоке города и сноса жилья для целей ее строительства. Альтернатива лучшая также для пильщиков Гавриловского леса и захватчиков поймы Казанки.

Изюминкой города, согласно концепции, должна стать территория, расположенная между Волгой и системой озер Кабан от речного порта до протоки Подувалье общей площадью более 3 тыс. гектаров. Район, застроенный высотными домами, может и должен стать наиболее привлекательной частью города, где могут проживать не менее 1 млн человек.

Казань — полицентричный город на Волге. Разработка автора

Предлагаемая концепция генплана предполагает возможность свободного развития в пределах ныне существующих границ города с устранением внутригородских барьеров и ограничений. Основными принципами предложенной концепции генплана являются:

строительство полицентричного города с новыми городскими центрами (их 3);

выход городских кварталов на Волгу;

отказ от функционального зонирования и деиндустриализация города;

устранение внутригородских барьеров, путем строительства обходной железной дороги и вывода из города инфраструктуры РЖД, развития сети наземного метро, интегрированного с пригородным железнодорожным сообщением;

отказ от централизованного сноса жилья как в Ново-Татарской слободе, так и на окраинах города;

сохранность зеленых насаждений, исторического центра города;

решение экологических проблем мелководий Куйбышевского водохранилища.

При этом неважно, какое будет население через 15, 25, 50 лет, — новые центры дают возможность гибкого подхода к плотности населения в микрорайонах из-за разнообразия архитектурных стилей, возможностей выбора этажности и т. д. Если разработчики генплана из НИиПИ генплана Москвы спорят о том, какое будет население через 15 лет — 1,5 или 2,5 млн и это для них существенно, концепция полицентричного города эластична в отношении роста населения города в большом диапазоне — до 5-7 млн человек, при этом предложенный градостроительный облик и транспортный каркас не будут претерпевать больших изменений.

Транспортный каркас и схема организации общественного транспорта

Транспортная схема — важная часть генплана, потому что в современном городе в большей мере именно она определяет территориально-пространственное развитие города, будущий градостроительный облик города. Представленная транспортная часть генплана содержит много противоречий, при этом ярких, революционных решений нет.

Планы строительства высокоскоростной магистрали Москва—Казань—Екатеринбург (ВСМ-2) вносят дополнительные проблемы, которые не решаются в рамках разрабатываемого НИиПИ генплана Москвы транспортного каркаса. Ныне обсуждаемая трассировка ВСМ-2 с заездом в город на станцию Казань-2 создает дополнительные барьеры в транспортной доступности города, ухудшает качество городской среды, а также приводит к уменьшению скорости прохождения города поездами, обычными и ВСМ. Грузовые перевозки, важная составляющая ВСМ, с одной стороны, могут оказать неблагоприятное воздействие на городскую среду, с другой стороны, прохождение через город приводит к удорожанию перевозок из-за удлинения маршрута.

Чтобы сохранить городской лес Лебяжье, проектировщики ВСМ решили строить эстакаду длиной в 13 километров высотой не менее 15 метров в черте города до Казань-2. ВСМ решили поднять на эстакаду, а согласно генплану параллельно будет построена автомагистраль. Тогда какой резон пустить ВСМ по эстакаде? А от Казань-2 до пос. Киндери также будут построены эстакады, а это еще 15 километров ?! Или же, проектировщики и городские власти уже договорились уничтожить Лебяжье?

Чтобы сохранить городской лес Лебяжье, проектировщики ВСМ решили строить эстакаду длиной в 13 километров высотой не менее 15 метров в черте города до Казань-2. Фото Максима Платонова



Далее, по предложению ОАО «Томгипротранс» (разработчик трассы ВСМ) трасса ВСМ от станции Казань-2 пойдет на поселок Дербышки, часть которого снесут, чтобы выпрямить трассу (радиус кривизны пути должен быть значительно больше, чем у обычной дороги). Прямо проехать по жилым микрорайонам на восток возможности нет — мешает площадка для аварийной посадки самолетов КАПО им. Туполева, с которым договориться не удалось, а также жилые массивы. Генплан вовсе не учитывает прохождение ВСМ в районе Дербышек и Сосновки, что кардинально изменит транспортную ситуацию на этом участке.

Однако нет необходимости строить автомобильный мост рядом с железнодорожным мостом через Казанку, надо продолжить улицу Чуйкова и выйти на Торфяную, где и проектировать развязку, соединяющую улицы Чуйкова, Журналистов и Сибирский Тракт, предусмотрев строительство дороги на Азино вдоль Ноксы в будущем.

От Дербышек ВСМ будет идти в одном коридоре с обычной железной дорогой до пос. Киндери и там повернет на восток. Часть пос. Киндери также снесут. Так что в скором времени ряды протестующих против генплана увеличится за счет новых протестующих против ВСМ.

Также нет должного внимания в проекте генплана к проекту организации железнодорожного кольцевого пассажирского транспорта (строительство наземного метро), который продвигают казанские градостроители еще с советских времен. С созданием кольца наземного метро появится возможность запустить первую программу реновации — окрестности железной дороги пребывают в ужасающем состоянии, это при том, что окрестности железнодорожного кольца де-факто центр города, самые привлекательные места.

Что касается подземного метро, разработчики генплана справедливо утверждают, что у города нет средств на строительство еще одной линии метро, также на ее содержание. Однако необходимо завершить строительство первой линии метро строительством станции на пересечении улиц Айдарова и Пржевальского, что обеспечит сквозное движение юг — север. В будущем необходимо перестроить схему общественного транспорта, привязав их маршруты к станциям метро — запустить перпендикулярные к линии метро маршруты автобусов и скоростных трамваев.

Анализ народных возмущений показывает их активность на востоке города, что связано с негласным расширением города на восток.

Если же отказаться от расширения города на восток, необходимости в хордовых автомагистралях отпадает, кроме радиальных выездов из города на М7, которые предусмотрены в генплане-2007, а это выезды на М7 в район Ново-Николаевки и Сухой реки в северном направлении, и трасса через ул. Закиева на восточном.

5-километровая зона влияния метро, где проживает 90% населения города. Разработка автора

Обходная железная дорога Казани и новый генплан

Нет возможности рационального развития города без перестройки транспортной инфраструктуры, сложившейся 60—120 лет назад. Большие проблемы создают железнодорожные пути, разделяющие город по крайней мере на 6 частей, между собой трудно соединяемых. Предложенный нами проект железнодорожного обхода Казани поддерживается ОАО РЖД, еще в 2015 году руководство Горьковской железной дороги в письме №432/24 НГ от 27.07.2015 предложило организовать совещание в Казани для доклада предложений и сопутствующих вопросов по проекту «Обходная железная дорога Казани», обсуждения вопросов интеграции и реализации уже существующих проектов и выработки плана дальнейших совместных действий в данном направлении. Предложение тогда было отвергнуто Минтрансом РТ.

В сложившейся ситуации необходимо представить в Минтранс РФ проект комплексной реконструкции железнодорожного каркаса казанской агломерации, включающего обходную железную дорогу Казани, ВСМ в одном коридоре с ним, внутригородское наземное кольцо железной дороги как городской транспорт, метро и автотрассу до М7.

Тогда будет вырисовываться новый транспортный каркас и градостроительный облик города, утвердится новая концепция генплана Казани.

А от разработанного НИиПИ генплана Москвы проекта генплана надо отказаться, благо, пример имеется: казанский исполком отказался от применения транспортной схемы, разработанной Московским ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ) стоимостью 25 млн рублей. НИИАТ предложил к реализации два варианта транспортных схем, причем оба оказались неприемлемыми для города. Первый вариант предусматривал незначительные корректировки существующей маршрутной сети, но требовал ежегодно 4,5 млрд рублей дополнительных субсидий для перевозчиков либо повышения стоимости проезда до 49 рублей. В качестве альтернативы предлагалось укоротить автобусные маршруты и привязать их к станциям метрополитена или иным транспортно-пересадочным узлам, на реализацию этого варианта пришлось бы потратить 15 миллиардов рублей.

Расширение города в южном и восточном направлениях усугубляет проблемы инфраструктуры, принятие предложенного проекта генплана приведет к тому, что конфликты между городом и горожанами, горожанами и застройщиками приобретут хронический характер, причем на десятилетия.

Потраченных на генплан Казани 85 млн рублей не жаль, так как проделана большая аналитическая работа, у чиновников и специалистов появилось видение того, какие стоят градостроительные проблемы перед городом, и результаты этой работы можно применить при разработке нового генплана.

В сложившейся ситуация необходимо развернуть дискуссию о концепции территориально-пространственного развития города, с вовлечением широкого круга активных горожан, специалистов и ученых. В дальнейшем организовать конкурс на концепцию генплана казанской агломерации.

Когда будет найден консенсус в концепции развития города, только тогда приступить к разработке нового генплана.