Марк Энтин: «Дипломатия у нас пока удерживает и хромающую экономику, и политику. Хотя это не навсегда»

Российский дипломат — о спорах России с ЕСПЧ, невыученных уроках «дела Литвиненко», лихих поворотах Brexit и атаках на Саудовскую Аравию

В день Саммита разведок стран СНГ экс-посол России в Люксембурге, профессор МГИМО Марк Энтин дал открытую лекцию в стенах Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова (ИУЭП). За время двухчасовой беседы с местной профессурой дипломат озвучил свой взгляд на стремительно изменяющийся вектор отношений Москвы со странами Европейского Союза. О контраргументах отечественной дипломатии на обвинения России в массовом нарушении прав человека, «деле Скрипалей» как логичному продолжению методологического тупика «дела Литвиненко» и надеждах на скорое реформирование судебной системы РФ — в материале корреспондента «Реального времени».

Разворот настроений стран ЕС на 180 градусов — после «тупика» 2018 года



Будучи опытным педагогом, Марк Энтин сразу принял во внимание «состав аудитории», состоящий из профессуры и студентов, и сразу вспомнил несколько курьезов в бытность послом России в Люксембурге, где проработал в течение трех лет, до 2015-го, застав пиковый период «охлаждения» после событий на Украине. Спустя пару минут он перешел к основной повестке — анализу российско-европейских переговоров последних лет, урокам истории дипломатии и выводам, к которым пришел за годы службы.

Обозначить текущую повестку спикер решил на примере ряда двусторонних форумов, проводимых с начала «нулевых»: франко-российском форуме гражданских обществ «Трианонский диалог», российско-австрийском «Сочинском диалоге», наиболее влиятельной германо-российской площадки «Петербургский диалог». Начиная с 2017 года, оставив дипслужбу, Энтин наиболее активно включился в их работу и, по его словам, каждый год наблюдал «скачкообразное» развитие отношений Москвы со странами ЕС.

Если в 2017 году еще можно было говорить о даже дружеских отношениях, ни к чему не ведущих, но все же дружеских, то 2018 год — это тупик, кратко охарактеризовал Энтин.

«Просто всех наших партнеров будто подменили — они говорят все как под копирку, все совершенно одинаково и слушать это просто противно», — добавил он.

В 2019 году наметился разворот в прямо противоположную сторону, к диалогу, и подтверждением тому послужили июльские переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Маас на полях «Петербургского диалога». Главным образом Марк Энтин сосредоточился на целях, которые преследуют страны ЕС, принимая участие в «диалогах», коих, по мнению спикера, четыре.

В 2019 году наметился разворот к диалогу, и подтверждением тому послужили июльские переговоры министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Фото tvc.ru

«Вытащенное из кармана» дело Литвиненко «взорвало» отношения между Россией и Великобританией»

Первая цель — продемонстрировать то, что диалог идет, двери открыты, а ситуацию можно поменять, нужно только придумать, что для этого нужно, выяснить, неработоспособность каких механизмов привела к тому, что «солидные страны смогли допустить сползание к конфронтации», пояснил дипломат, поспешив проиллюстрировать свой рассказ «для большей конкретики».

— К власти в Великобритании по результатам выборов приходит Дэвид Кэмерон (премьер министр Великобритании с 11 мая 2010 года по 13 июля 2016 года, — прим. ред.), который и закрутил весь этот Brexit, референдум и так далее. Лидеры всех стран очень любят копировать чужой опыт, особенно, если речь идет о «старшем брате». Он сразу же создает по модели Соединенных Штатов внутренний Совет безопасности и через некоторое время посылает заместителя председателя Совета безопасности сюда, в Москву, с задачей установления хороших отношений. Мы тогда встречались с ним и попытались выяснить, что «взорвало» отношения между Россией и Великобританией, и дальше уже по всей цепочке... Это вытащенное из кармана «дело Литвиненко», — заявил дипломат.

— Разыграно было все совершенно великолепно: если можно было разрушить что-то до основания, то «дело Литвиненко» было использовано, — продолжил Энтин. — Давайте создадим механизм для того, чтобы «дело Скрипалей» в будущем было невозможным? И если возникает такая ситуация, и она аналогична делу Литвиненко, — вот шаг первый, второй… Мы ее берем под контроль и не даем выйти в публичное пространство, находим решения любым образом. Даже в том, что касается уголовного преследования: действующее международное право включает два принципа — суди или выдавай. Если бы такой механизм тогда действительно создали, то была бы другая ситуация.

Фото svoboda.org

Разыграно было все совершенно великолепно: если можно было разрушить что-то до основания, то «дело Литвиненко» было использовано

«Якобы пострадало 5% производств нефти в Саудовской Аравии, цены подскочили. Вечером они вернулись к исходной позиции»

Спикер привел еще один любопытный пример эффективного, на его взгляд, действия механизмов фактчекинга и согласованной работы в чрезвычайных ситуациях, потенциально грозящих громкими политическими «разборками», — воздушная атака на нефтяные мощности Саудовской Аравии, которая произошла 14 сентября. Атаке десятка дронов подверглись месторождения и предприятие государственной нефтяной компании Saudi Aramco. США обвинили в атаках Иран, однако ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

— Ключевой аспект создания системы безопасности в Персидском заливе — это использование космических и других средств слежения за всеми критическими ситуациями для проверки фактологии. Якобы нанесен удар сейчас по нефтяным объектам в Саудовской Аравии с использованием дронов и ракет «воздух — земля». Якобы пострадало 5% производств нефти, цены подскочили. Вечером они вернулись к исходной позиции. Не может быть нанесен удар по нефтяным объектам, если совершен отскок цен обратно к тем же уровням. Мы быстро провели экспертизу фотографий самих нефтяных объектов — и тут сплошные несовпадения, — подчеркнул Энтин. — Наличие объективной системы оценки фактологии сразу же создает совершенно другую ситуацию, поскольку уже нельзя ни инсценировать, ни использовать что бы то ни было, чтобы сказать, что это агрессивные действия, и мы получаем карт-бланш на введение дополнительных санкций.

Атаке десятка дронов подверглись месторождения и предприятие государственной нефтяной компании Saudi Aramco. США обвинили в атаках Иран, однако ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Фото youtube.com

«Европейский Союз сейчас попытался работать в нашем режиме двуглавого орла»

Вторая задача, которую, по словам Энтина, страны Евросоюза ставят перед собой во время «диалогов» с Москвой, это «подпитка» информацией, получаемой от российской стороны. Дипломат выразил мнение о том, что у российских специалистов «с интеллектуальной подготовкой все в порядке» и они «не так подвержены интоксикации с точки зрения здравого смысла», а потому часто выигрывают в сравнении с западными и восточными коллегами.

Мы стараемся удерживать комплексное видение всей картины — от Штатов до Китая, и Юго-Восточная Азия, и исламский мир. Идет очень много закрытых переговоров. У нас, тьфу-тьфу-тьфу, дипломатия пока удерживает и хромающую экономику, и политику. Хотя это не навсегда, — признал спикер. — Нашим партнерам важно просто подпитаться от нас информацией в нашем виде и ее сопоставить.

Важная составляющая «диалогов» для партнеров Москвы — это «пробные шары», благодаря которым каждая сторона получает возможность запустить большое количество тем, так как разговор во время подобных форумов идет по всем политически важным для обоих сторон конфликтам, перспективах Китая и Индии, Юго-Восточной Азии, осмыслению роли Шелкового пути.

Европейский Союз, по словам эксперта, сейчас сделал попытку работать в «режиме двуглавого орла», присущем России: с одной стороны, ЕС принял свою политику сближения Европы и Азии как политику сдерживания Китая, а с другой стороны, Ангела Меркель недавно летала в Китай для того, чтобы представить франко-немецкую инициативу создания альянса между Европой и Китаем.

— Естественно, она направлена против Соединенных Штатов Америки, — заострил внимание Марк Энтин.

Последнее «направление» интересов стран ЕС — партнеров Москвы, озвученное спикером, это попытка выйти на какие-то практические рекомендации, которые каждая из сторон могла бы направлять «наверх своим». Поскольку общих рекомендаций на данном этапе сформулировать не получается, с сожалением признал дипломат, хотя некоторые сдвиги в этом отношении и наметились.

Ангела Меркель недавно летала в Китай для того, чтобы представить франко-немецкую инициативу создания альянса между Европой и Китаем. Фото eadaily.com

«Российская Федерация — это другие ценности, это имперская страна, это авторитаризм, это война в Грузии»

В заключение Марк Энтин сам сделал неожиданный «разворот», заявив, что за последние годы партнеры Москвы в ЕС «выработали очень интересный системный подход к ослаблению позиций Российской Федерации».

Раньше это было несогласие по одному вопросу или по другому, сейчас выстраивается система: «Российская Федерация — это другие ценности, это имперская страна, это авторитаризм, это война в Грузии, в Сирии, на Украине, Крым, это «дело Литвиненко». Не нужно обсуждать какой-то конкретный конфликт, какое-то конкретное обвинение, достаточно того, что есть вот этот ряд, а раз этот ряд есть, соответственно, и в этом тоже Российская Федерация может быть обвинена или за этим стоит длинная рука Москвы. И это очень интересно, поскольку просто решение одного конфликта или договоренность по одному конфликту не снимает проблемы. Для того, чтобы нормализовать отношения между Россией и Европейским Союзом, нужно убрать все эти базовые разногласия, — резюмировал спикер.

В качестве примера одного из таких «базовых» разногласий Энтин привел ситуацию с обвинениями России в массовых нарушениях прав человека, подтверждением чему европейская сторона считает тысячи дел от граждан страны, рассматриваемых в Страсбурге. Однако на душу населения в России судебных дел в пять раз меньше, чем у балканских стран, чем у стран Балтии, выразил мнение Марк Энтин.

— Как у большой страны, да, есть большое количество дел, которые будут против нее вестись, — заявил он.

Эксперт отметил, что для более объективного понимания вопроса следует рассмотреть то, как работает правовая система в самих государствах ЕС.

— Смотрите, как построена правовая система Германии: делами о нарушениях прав человека уполномочен заниматься Федеральный конституционный суд Германии, который выносит по этим делам решения и фактически служит барьером между немецким обществом и международными инстанциями, европейскими. У нас в Государственной думе и Совете Федерации были поползновения тоже закрыть эту систему в России таким же образом, но пошли по сбалансированному пути. Но все равно как бы ты не показывал конкретные цифры и не говорил… Скажем, дело о голосовании заключенных на выборах.

Фото currenttime.tv

У нас хороший омбудсмен при ЕСПЧ, и много делается для того, чтобы слабости, которые есть в законодательстве и правоприменении, устранять

Отметим, в Великобритании для большей части заключенных длительное время действовал запрет на участие в выборах (в 2005 году Европейский суд по правам человека признал запрет незаконным, — прим. ред.).

— Длительное время Великобритания не реагировала на постановление ЕСПЧ точно так же, как и Российская Федерация, но поскольку англичанам нужно находить общие подходы в рамках Европейского Союза и не утяжелять лодку Brexit, они пошли на изменение национального законодательства. Мы пошли по пути разъяснения того, что у нас все обстоит несколько иначе, нежели представляется ЕСПЧ, — отметил спикер.

— Но это вопрос текущего законодательства, и какие-то варианты можно находить, тем более что у нас хороший омбудсмен при ЕСПЧ, и много делается для того, чтобы слабости, которые есть в законодательстве и правоприменении, устранять. Хотя хотелось бы, чтобы многочисленные реформы в судебной системе Российской Федерации привели, наконец, к стабильности и к завершению процесса реформ, не оставляя многочисленные недоделки, которые мы устраняем, — заключил Марк Энтин.

Ольга Голыжбина