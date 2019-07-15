Нацпроекты в Татарстане: во что республика вложит 44,7 миллиарда

«Реальное время» запускает цикл статей о том, что представляют собой «новые рельсы российской экономики»: часть 1

Новые национальные проекты, рассчитанные до 2024 года, получили бюджет в 25 с лишним триллионов рублей. В Татарстане на эти цели потратят 44,7 млрд в ближайшие три года, причем больше всего — на дороги, улучшение демографии и вопросы образования. «Реальное время» начинает цикл статей, посвященных значению национальных проектов 2019—2024 гг. и тому, как они будут реализованы в нашей республике.

«Чертова дюжина» национальных проектов

О запуске новых национальных проектов в России впервые стало известно из указа президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года, а к концу года сформировался окончательный перечень их направлений. Всего — 13 нацпроектов, «чертова дюжина», охватывающая в той или иной степени все сферы жизни россиян.

По данным правительства, в России на реализацию нацпроектов в период с 2019 по 2024 гг. потратят более 25 трлн рублей. Из них 13,16 трлн выделит федеральная казна, 4,9 трлн — бюджеты регионов, остальную сумму соберут из внебюджетных источников. В Татарстане координирующим органом по реализации нацпроектов является Министерство экономики во главе с Фаридом Абдулганиевым. В реализацию проектов в республике в ближайшие три года будет вложено 44,7 млрд рублей, в том числе 34,1 млрд — из федерального бюджета.

В Татарстане координирующим органом по реализации нацпроектов является Министерство экономики во главе с Фаридом Абдулганиевым. Фото gossov.tatarstan.ru

В данном цикле статей «Реальное время» решило на примере республики изучить, как в отдельно взятом регионе реализуются национальные проекты, на что будут потрачены многомиллиардные суммы государства и как они могут улучшить жизнь населения. В вводной части мы напомним, какие ожидания с ними связывают первые лица страны и за что эти проекты критикуют.



Вот те самые 13 нацпроектов, утвержденные правительством РФ: «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Комфортная среда для жизни», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Экономический рост», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

В регионах нацпроекты делятся на так называемые региональные проекты по более узким направлениям. Если нацпроектов 13, то региональных проектов в Татарстане аж 49. Сейчас в республике реализуется 12 национальных проектов — все, кроме «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По большинству из них федеральный центр и республика уже заключили соглашения о субсидиях, а следовательно, уже известны затраты на 2019 год и на ближайшие три года.

Больше всего средств потратят на дороги и образование

Самым крупным по затратам на три года в Татарстане стал проект «Безопасные и качественные дороги» — на него в 2019—2021 годах планируется направить 13,1 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7,3 млрд рублей, средств бюджета Республики Татарстан 5,8 млрд рублей. Из них в 2019 году предусмотрено выделение 5,4 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3,1 млрд рублей, средств бюджета Республики Татарстан — 2,3 млрд рублей. Этот нацпроект включает три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

В рамках этих проектов будут не только ремонтировать имеющиеся в регионе дороги, но и устанавливать камеры и посты автоматического весогабаритного контроля, а также закупать медицинское оборудование для оказания помощи пострадавшим при ДТП.

Но если брать финансирование на 2019 год, то самым затратным станет нацпроект «Образование». Его финансирование за три года составляет 6,6 млрд рублей, и 6,1 млрд из них потратят в 2019 году. Дело в том, что в этот нацпроект входят и затраты на чемпионат WorldSkills-2019, а это 5,2 млрд рублей. Вместе с тем «Образование» включает семь региональных проектов в самых разных направлениях. Они предполагают строительство новых школ и обновление материальной базы в уже существующих, внедрение различных форм дополнительного образования, причем как для учеников, так и для учителей. Кроме того, в рамках нацпроекта планируется внедрять в школах цифровую образовательную среду.

Демография и здравоохранение идут рука об руку

Другим масштабным проектом является нацпроект «Демография». Он включает пять региональных проектов, на реализацию которых в ближайшие три года направят 7,0 млрд рублей, 1,8 млрд рублей из которых — в 2019 году. «Демография» предполагает создание дополнительных мест в яслях, дополнительные выплаты за рождение ребенка, переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Вместе с тем нацпроект работает и на повышение продолжительности жизни: в его рамках будут развивать медицинские услуги и дополнительное профессиональное образование для пожилых людей.

Кроме того, в нацпроект входит региональный проект «Спорт — норма жизни», по которому будут развивать спортивную инфраструктуру республики, а также регпроект «Укрепление общественного здоровья» — он предполагает различного рода антинаркотическую деятельность и пропаганду здорового образа жизни.

Хотя часть мероприятий «Демографии» напрямую связаны со сферой здравоохранения, основная деятельность развернется внутри самостоятельного нацпроекта «Здравоохранение». На него в 2019—2021 годах планируется направить 5,7 млрд рублей, из них в 2019 году на реализацию национального проекта предусмотрено 1,3 млрд рублей. В «Здравоохранение» включены семь региональных проектов, в рамках которых есть мероприятия по борьбе конкретно с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с онкологией, а также по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, «Здравоохранение», подобно «Образованию», продвигает цифровизацию, но уже в медучреждениях.

Также в рамках нацпроекта есть регпроекты: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который предусматривает различные выплаты и гранты для медработников, «Программа развития детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан».

Большие стройки в нацпроектах

Бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда» пока известен только на 2019 год: на три региональных проекта планируется направить 3,1 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 2,3 млрд рублей, средств бюджета Татарстана — 726 млн рублей. Как ни странно, проект плотно пересекается с «Образованием»: в рамках регпроекта в 2019 году построят две школы. Более масштабная стройка намечается в регпроекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого благоустроят 54 общественных пространства. Третий регпроект называется «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и в его рамках будут расселять аварийные дома.

Также масштабную стройку предполагает нацпроект «Экология», на который за три года потратят 5,8 млрд рублей, из них 1,9 млрд рублей — уже в 2019 году. В рамках этого проекта есть четыре регпроекта: «Чистая вода», «Оздоровление Волги на территории Республики Татарстан», «Сохранение лесов Республики Татарстан», «Формирование комплексной системы обращения с ТКО». В рамках первых двух будут строить и реконструировать очистные и водозаборные сооружения республики, в рамках третьего — сажать леса (и закупать необходимую для лесного хозяйства спецтехнику). Четвертый регпроект предполагает строительство мусоросортировочных станций и экологических технопарков.

Четвертый регпроект предполагает строительство мусоросортировочных станций и экологических технопарков. Фото Максима Платонова

Нацпроект по МСП идет с опережением плана

Экономический блок нацпроектов открывает «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с бюджетом в 2,8 млрд на три года (из них 1,3 млрд освоят уже в 2019 году). В него входят пять регпроектов, и они предполагают широкий спектр мер по поддержке предпринимательства: от выдачи льготных кредитов и предоставления госгарантий по кредитам до обучающих мероприятий и строительства промпарков. Сюда же входит и эксперимент с самозанятыми гражданами, 60 тысяч зарегистрированных самозанятых в республике до конца года — один из ключевых показателей нацпроекта.

В начале июля Минэкономики РТ уже подводило первые промежуточные итоги по этому нацпроекту, и пока министерство идет с опережением плана. Известно, что в Татарстане за первое полугодие на 4,4 тысячи увеличилось количество предпринимателей, на 120,8% выполнен годовой план по количеству действующего портфеля микрозаймов НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» и на 110,7% — план по объему финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при поддержке Гарантийного фонда Татарстана. Кроме того, на 102,2% удалось выполнить полугодовой показатель по количеству субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

К слову, развитие экспорта — еще и самостоятельный нацпроект с бюджетом в 186 млн рублей на три года. В 2019 году из них потратят 38,6 млн рублей. В рамках этого проекта поддерживают как экспорт товаров, так и услуг, к примеру, телекоммуникационных, информационных или финансовых. Отдельный регпроект выделен под экспорт продукции АПК, в рамках которого проведут комплекс мероприятий по улучшению плодородия земель.

Отдельный регпроект выделен под экспорт продукции АПК, в рамках которого проведут комплекс мероприятий по улучшению плодородия земель. Фото Романа Хасаева

Также к экономическому блоку можно отнести нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 304 млн рублей. Он также связан с экспортом: именно в рамках одного из регпроектов в Татарстане будут внедрять «Региональный экспортный стандарт 2.0» — стандарт работы государства и бизнес-сообщества по поддержке экспорта. Также в рамках нацпроекта есть ряд обучающих и консультативных мероприятий по повышению производительности труда в компаниях Татарстана.

Скромная «Культура» и загадки «Цифровой экономики» и «Науки»

Наиболее скромный на данный момент бюджет у национального проекта «Культура». За три ближайших года по этой линии освоят 83,6 млн рублей, из которых 56,4 млн рублей — уже в 2019 году. Перечень регпроектов в составе «Культуры» также небольшой: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В первом регпроекте средства выделят на строительство, реконструкцию и переоборудование организаций культуры, во втором — на гранты для творческих коллективов и обучение работников культуры, а «Цифровая культура» предполагает создание виртуальных концертных залов татарстанских музеев и библиотек.

Пока нет информации о бюджете нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Однако основная часть мероприятий нацпроекта уже реализуются в рамках существующей госпрограммы «Открытый Татарстан», рассчитанной на 2014—2021 годы. Ее общий объем финансирования на этот период составлял 23,6 млрд рублей.

Нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» в Татарстане включает пять регпроектов. По ним будут развивать информационную инфраструктуру, готовить специалистов в КФУ, Иннополисе и других учебных заведениях, запускать и обновлять государственные цифровые сервисы вроде портала госуслуг. Кроме того, под этот же нацпроект попадает деятельность бизнес-инкубаторов в сфере IT.

Нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» в Татарстане включает пять регпроектов. Фото Максима Платонова

Также нет данных по федеральному проекту «Наука». Это связано с тем, что соглашения о реализации региональных проектов по этому нацпроекту еще не заключены. Мероприятия «Науки» стартуют только со второго полугодия 2019 года. Известно лишь, что в ходе реализации этого нацпроекта в Татарстане на базе крупных вузов будут появляться научные центры — к примеру, в сфере сельского хозяйства, химии и медицины.

Что ожидают от нацпроектов и за что их критикуют

Направления национальных проектов стали своеобразными новыми «майскими указами» в начале четвертого президентского срока Владимира Путина. С ними власти страны и, в первую очередь, сам президент связывает амбициозные цели — в том числе экономические.

Министр финансов Антон Силуанов также поднимал тему нацпроектов на ПМЭФ-2019. По его мнению, именно нацпроекты должны простимулировать рост экономики России, которая сейчас растет не особо впечатляющими темпами. Но на том же ПМЭФ-2019 нацпроекты раскритиковал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, нацпроекты дадут экономике максимум один процент роста в год и вряд ли поспособствуют достижению национальных целей.

Позже Курдин заявил, что не все регионы готовы исполнить обязательства по нацпроектам. Только 11% субъектов РФ считают цели выполнимыми. В то же время 15% считают задачи нацпроектов невыполнимыми, рассказал Кудрин депутатам Госдумы. Еще 38% регионов видят риски провала. Вместе с тем Кудрин не высказывался против нацпроектов в целом.

По мнению Кудрина, нацпроекты дадут экономике максимум один процент роста в год и вряд ли поспособствуют достижению национальных целей. Фото Романа Хасаева

Механизм реализации нацпроектов уже запущен, и в нем, похоже, тоже не все гладко. Комитет по бюджету и налогам Госдумы в заключении на поправки в бюджет раскритиковал реализацию правительством нацпроектов. Более половины проектов исполнены менее чем на 20%, эффективность реализации госпрограмм поставлена под сомнение.

Казанский Кремль в недавних заявлениях поднимал еще один любопытный вопрос, связанный с нацпроектами, — пропорции финансирования. На сложности с финансированием на совещании с участием Дмитрия Медведева жаловались несколько глав регионов, и сообщалось, что доля финансовой поддержки субъектов оказалась выше, чем изначально предполагалось.