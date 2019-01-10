В Татарстане на ряде трасс появятся пункты автоматического весового контроля

На некоторых трассах Татарстана появятся пункты автоматического весового контроля, которые будут объединены в региональную сеть. Об этом говорится в Стратегии развития весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2018—2020 годы, которая утверждена правительством республики.

В документе сказано, что на дорогах республики должно появиться не менее 12 автоматических пунктов весового контроля до 2020 года. Также предусмотрено расширение функционала передвижных пунктов весового контроля и создание портала для выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. На реализацию стратегии выделят 571,5 млн рублей.

Целью стратегии является обеспечение сохранности дорог и повышение безопасности дорожного движения, отмечается в документе.



Перевозчики выступают против системы автоматического контроля. В прошлом году они отправили письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху, указав, что цель такого контроля — только штраф (от 150 до 500 тыс. рублей), тогда как перегруз на ось, который считают за нарушение, легко устранить сразу на месте.

По словам предправления объединения перевозчиков Казани Владислава Абрамова, ответ на свое обращение они не получили. Сейчас перевозчики готовят новое обращение в адрес президента РФ, сообщает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что на въезде в Казань откроется четыре пункта весового контроля.