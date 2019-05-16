На заседании в Казани Татьяна Москалькова прокомментировала протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

На пресс-подходе в рамках заседания Координационного совета в Казанской ратуше уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала протесты против строительства храма в Екатеринбурге, передает корреспондент «Реального времени».

— Сквер — это третье место, которое предлагается для строительства храма. Первые два места — прежнее местоположение храма и участок на воде, который предполагалось намыть, — были отвергнуты, определили место, где сквер. По объяснениям, которые я получила и от Татьяны Георгиевны (Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, — прим. ред.), и от строителей, и от Русской православной церкви, строительство храма не только не разрушит сквер, оно улучшит его качества. Для того чтобы в этом убедиться, я запросила документы, чтобы увидеть, как это все происходит. Очень важно, чтобы не нагнеталась ситуация, а шел конструктивный диалог, чтобы выработать справедливое и удобное решение для всех граждан.



Напомним, Свердловский областной суд арестовал 16 участников протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Протесты в городе начались 13 мая.

