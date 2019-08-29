Талгат Таджуддин: «Празднование «освобождения от татаро-монгольского ига» приведет к негативным последствиям»
У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу
Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выразил солидарность с татарстанскими депутатами, историками и российскими политологами, выступив против празднования «Дня освобождения от татаро-монгольского ига», которое, по мнению авторов проекта, случилось 11 ноября 1480 года. Напомним, с инициативой ввести в российский календарь памятных дат «День окончания Великого стояния на реке Угре» активно выступают власти Калужской области, а в сентябре соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. В колонке «Реального времени» Талгат Таджуддин отмечает, почему такая инициатива вредна для российского общества. Глава ЦДУМ призывает делать акцент на тех вещах, которые объединяют многонациональную и поликонфессиональную страну.
Булгары задержали монгольское нашествие на Русь
Первыми, кто нанес поражение монгольскому нашествию во главе с Субадай-ханом в 1223 году, были наши предки — древние булгары. Это произошло в Жигулевских горах, после известной битвы на Калке, где объединенные войска половецких ханов и русских князей потерпели поражение. В этом же, 1223 году волжские булгары наголову разбили 40-тысячное войско Субадай-хана. Остатки его войска — 400 воинов — вместе с Субадай-ханом вернулись в ставку Чингисхана. Плененных воинов Субадай-хана булгары меняли на двух баранов. Об этом упоминается в исторических книгах и в книге «На стыке двух цивилизаций». Этим наши предки — древние булгары, на целых 13 лет задержали монгольское нашествие на Древнюю Русь и Восточную Европу.
В 1236 году монгольское нашествие во главе с Батый-ханом было направлено прежде всего на Булгарское государство, которое в неравной схватке потеряло свою независимость и не только. А в XIX веке булгары потеряли даже свое самоназвание, когда вдруг были объявлены татарами. Наши предки — древние булгары, на протяжении веков имели самые добрые, дружественные отношения с Древней Русью. Взаимоуважение и взаимовлияние культур наших народов оставило свой огромный след в истории нашей единой Отчизны.
Наши предки — древние булгары, на протяжении веков имели самые добрые, дружественные отношения с Древней Русью
После вхождения в состав России наши предки в течение пяти столетий доблестью и трудом доказали любовь и преданность нашей единой Родине. Будь то искоренение польского нашествия во главе с Лжедмитрием, восстановление единства Российского государства в Смутное время, отражение нашествий Карла XII, Наполеона и агрессии фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Не «стояние», а жизнь плечом к плечу
Народы нашей великой державы, России, — это почти 200 больших и малых народов, в течение многовековой истории вместе делили ее радости и горести. У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу. И наша страна — это единая держава — Россия.
Сегодня в этом кипучем, бурлящем мире, когда попираются международное право, международные договоры, суверенитет и независимость многих стран и народов, народы нашей страны дают изумительный пример межнационального и межконфессионального мира и согласия, взаимоуважения и взаимопонимания. Это и есть суть жизни, Божественный миропорядок и промысел Божий в сотворении высшего творения Своего — Человека и жизни на земле.
Народы нашей великой державы, России, — это почти 200 больших и малых народов, в течение многовековой истории вместе делили ее радости и горести. У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу
Негативные последствия проекта
Памятные даты нашей единой Отчизны, несомненно, должны способствовать сохранению и укреплению в нашем сознании, сознании наших современников и будущих поколений россиян святых понятий мира и согласия, братского сотрудничества между всеми россиянами — соотечественниками в великой и единой державе — России.
Предлагаемый проект празднования «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» («Освобождение от татаро-монгольского ига») этим целям, тем более в современном бурлящем мире, способствовать не может. Наоборот, он может привести к негативным последствиям в межнациональных и межконфессиональных отношениях, осложнить которые пытаются немало сил вне рубежей нашей Родины.
комментарии
Но заключительная мысль очень правильная. Не надо калужанам чесать там, где чесать не надо.
Дело в том , что русские власти монгол , которые с 14 века начали переходить на службу русским князьям, называли СЛУЖИЛЫМИ ТАТАРАМИ . хотя сами ордынцы так себя не называли .С начала 15 века , когда Мещера перешла под власть Московских князей , местных буртасов-мусульман повестали в "служилые татары" .Какая то часть буртасов была поверстана в "посопные(ясачные) татары "То есть целый 15,16,17 и первую половину 18 века буртасов русские называли "татарами" по сословному признаку . Но постепенно это сословное название("татары")- в течении 4 веков --закрепилось в сознание буртасов и стало их самоназванием.Кстати соседи Мишарей , где они формировались как этнос , то есть по Мещере --Мокша и Эрзя ,на своих языках не называют их татарами . Мокша называет мишарей -- кельмАС, а Эрзя- ПечкАС
сами ордынцы так себя не называли
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149707-talgat-tadzhuddin---o-prazdnovanii-dnya-stoyaniya-na-reke-ugre
откуда у вас информация, что ордынцы сами себя не называли татарами?!
письменные источники на 50 языках называют ордынцев татарами
русские летописцы называют ордынцев татарами. а ведь русские монахи-летописцы хорошо знали этническую и религиозную ситуацию в Золотой Орде. нигде в русских источниках нет мифических монголов. с 13 по 17 век не в одной русской летописи нет мифических монголов
хватит нас лечить своими выдумками
Хан-освободитель Тохтамыш тоже изгонял их Москвы царей норманнских корней, а император-освободитель Наполеон из этого же града - немецкую династию Романовых.
Сегодня 2 татарские нации: татары (в т.ч. казанские, мишары, астраханские, сибирские, польско-литовские, кряшены и т.д.) и крымские татары. Так как у крымских татар с конца 16 века свой путь исторического развития (после завоевания Казани, Астрахани, Тюмени и т.д. Крымское ханство ещё долго оставалось независимым государством).
Вся эта информация признана академическим сообществом России. Она чётко и ясно изложена в коллективной монографии "Татары" (Москва: Наука, 2001).
БХ