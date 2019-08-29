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Талгат Таджуддин: «Празднование «освобождения от татаро-монгольского ига» приведет к негативным последствиям»

07:00, 29.08.2019 15

У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу

Талгат Таджуддин: «Празднование «освобождения от татаро-монгольского ига» приведет к негативным последствиям» Фото: Михаил Козловский

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выразил солидарность с татарстанскими депутатами, историками и российскими политологами, выступив против празднования «Дня освобождения от татаро-монгольского ига», которое, по мнению авторов проекта, случилось 11 ноября 1480 года. Напомним, с инициативой ввести в российский календарь памятных дат «День окончания Великого стояния на реке Угре» активно выступают власти Калужской области, а в сентябре соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. В колонке «Реального времени» Талгат Таджуддин отмечает, почему такая инициатива вредна для российского общества. Глава ЦДУМ призывает делать акцент на тех вещах, которые объединяют многонациональную и поликонфессиональную страну.

Булгары задержали монгольское нашествие на Русь

Первыми, кто нанес поражение монгольскому нашествию во главе с Субадай-ханом в 1223 году, были наши предки — древние булгары. Это произошло в Жигулевских горах, после известной битвы на Калке, где объединенные войска половецких ханов и русских князей потерпели поражение. В этом же, 1223 году волжские булгары наголову разбили 40-тысячное войско Субадай-хана. Остатки его войска — 400 воинов — вместе с Субадай-ханом вернулись в ставку Чингисхана. Плененных воинов Субадай-хана булгары меняли на двух баранов. Об этом упоминается в исторических книгах и в книге «На стыке двух цивилизаций». Этим наши предки — древние булгары, на целых 13 лет задержали монгольское нашествие на Древнюю Русь и Восточную Европу.

В 1236 году монгольское нашествие во главе с Батый-ханом было направлено прежде всего на Булгарское государство, которое в неравной схватке потеряло свою независимость и не только. А в XIX веке булгары потеряли даже свое самоназвание, когда вдруг были объявлены татарами. Наши предки — древние булгары, на протяжении веков имели самые добрые, дружественные отношения с Древней Русью. Взаимоуважение и взаимовлияние культур наших народов оставило свой огромный след в истории нашей единой Отчизны.

Фото chemodan-tour.ru
Наши предки — древние булгары, на протяжении веков имели самые добрые, дружественные отношения с Древней Русью

После вхождения в состав России наши предки в течение пяти столетий доблестью и трудом доказали любовь и преданность нашей единой Родине. Будь то искоренение польского нашествия во главе с Лжедмитрием, восстановление единства Российского государства в Смутное время, отражение нашествий Карла XII, Наполеона и агрессии фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Не «стояние», а жизнь плечом к плечу

Народы нашей великой державы, России, — это почти 200 больших и малых народов, в течение многовековой истории вместе делили ее радости и горести. У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу. И наша страна — это единая держава — Россия.

Сегодня в этом кипучем, бурлящем мире, когда попираются международное право, международные договоры, суверенитет и независимость многих стран и народов, народы нашей страны дают изумительный пример межнационального и межконфессионального мира и согласия, взаимоуважения и взаимопонимания. Это и есть суть жизни, Божественный миропорядок и промысел Божий в сотворении высшего творения Своего — Человека и жизни на земле.

Фото tatar-inform.ru
Народы нашей великой державы, России, — это почти 200 больших и малых народов, в течение многовековой истории вместе делили ее радости и горести. У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу

Негативные последствия проекта

Памятные даты нашей единой Отчизны, несомненно, должны способствовать сохранению и укреплению в нашем сознании, сознании наших современников и будущих поколений россиян святых понятий мира и согласия, братского сотрудничества между всеми россиянами — соотечественниками в великой и единой державе — России.

Предлагаемый проект празднования «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» («Освобождение от татаро-монгольского ига») этим целям, тем более в современном бурлящем мире, способствовать не может. Наоборот, он может привести к негативным последствиям в межнациональных и межконфессиональных отношениях, осложнить которые пытаются немало сил вне рубежей нашей Родины.

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
ОбществоВластьИстория БашкортостанТатарстан
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комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 07:19
    Историческая абракадабра. Не 40 тысяч, а 2 тумена (20 тысяч), вернулось не 400, а 4 тысячи. Про баранов написано в фэнтези "Джагфар тарихы", в реальности этого не было. И так далее.

    Но заключительная мысль очень правильная. Не надо калужанам чесать там, где чесать не надо.
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  • Анонимно 07:41
    Беда в том , что многие абсолютизируют название современного этнонима нашего народа .Мишарями этот этноним ("татары") был принят в 18 веке , а Казанлы - в конце 19 го , в начале 20 веков.Почему мишари раньше перешли ?- могут спросить меня.
    Дело в том , что русские власти монгол , которые с 14 века начали переходить на службу русским князьям, называли СЛУЖИЛЫМИ ТАТАРАМИ . хотя сами ордынцы так себя не называли .С начала 15 века , когда Мещера перешла под власть Московских князей , местных буртасов-мусульман повестали в "служилые татары" .Какая то часть буртасов была поверстана в "посопные(ясачные) татары "То есть целый 15,16,17 и первую половину 18 века буртасов русские называли "татарами" по сословному признаку . Но постепенно это сословное название("татары")- в течении 4 веков --закрепилось в сознание буртасов и стало их самоназванием.Кстати соседи Мишарей , где они формировались как этнос , то есть по Мещере --Мокша и Эрзя ,на своих языках не называют их татарами . Мокша называет мишарей -- кельмАС, а Эрзя- ПечкАС
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    Анонимно 08:22


    сами ордынцы так себя не называли
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149707-talgat-tadzhuddin---o-prazdnovanii-dnya-stoyaniya-na-reke-ugre

    откуда у вас информация, что ордынцы сами себя не называли татарами?!

    письменные источники на 50 языках называют ордынцев татарами

    русские летописцы называют ордынцев татарами. а ведь русские монахи-летописцы хорошо знали этническую и религиозную ситуацию в Золотой Орде. нигде в русских источниках нет мифических монголов. с 13 по 17 век не в одной русской летописи нет мифических монголов

    хватит нас лечить своими выдумками





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  • Анонимно 08:49
    Согласен с верховным муфтием
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  • Анонимно 08:50
    Ну наконец то уважаемый человек верховный муфтий внёс окончательную ясность в историю казанских татар.Оказывается они потомки булгар а не полудикие племена из просторов Монголии куда их поместила фантазия местного академика.Ну а тогда зачем праздновать юбилей Золотой орды потомкам булгар.Ну и зачем тогда издавать тысячными тиражами фентази местных физиков-историков и сочинять родословные аж от самого Чингисхана и морочить людям головы если даже могильные надгробия в Булгаре написаны на старочувашском языке.Чего проще написать правду о том что местные казанские татары такие же жертвы монгольского нашествия как и русские.Вот и не станет никаких обид на праздничные даты потому что праздники станут общими.И день стояния на Угре и изгнание чингизидов из Казани царём освободителем Иваном Грозным.
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    Анонимно 09:07
    Нужен этот праздник обязательно,что бы татары четко поняли кто они такие.Потомки народа построившего великую цивилизацию Золотую Орду.И русские этим праздником разделяют татар и русских.А то татары слишком интернационализировались..
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    Анонимно 09:35
    09.07.Великие цивилизации создали города,науку,письменность а что оставили после себя монголы.Слои головешек из городов и горы костей.Чем гордиться то.Включите голову.
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    Анонимно 11:35
    Т.Таджутдин башкирин ,настоящий.Ысын башкыртым.
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    Анонимно 09:10
    Когда нибудь будет повод для принятия другого праздника освождения от русского ига,например у Прибалтов или Казахстана.
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    Анонимно 09:13
    "... изгнание чингизидов из Казани царём освободителем Иваном Грозным".

    Хан-освободитель Тохтамыш тоже изгонял их Москвы царей норманнских корней, а император-освободитель Наполеон из этого же града - немецкую династию Романовых.
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    Анонимно 09:18
    Современные татары (казанские, крымские, сибирские, астраханские, татары-мишаре) сформировались в Золотой Орде из тюркоязычного населения Золотой Орды (из булгар, кыпчаков и многих др.; отсюда - разность татар по гаплогруппам). Этноним "татары" пришел из Центральной Азии, так назывались многие тюрко-монгольские племена ЦА, они известны издавна. Волжские булгары не имеют никакого отношения к формированию крымских татар, сибирских татар, польско-литовских татар, татар Румынии, например. Волжские булгары - один из (!) основных компонентов формирования казанских татар, но явно не единственный.

    Сегодня 2 татарские нации: татары (в т.ч. казанские, мишары, астраханские, сибирские, польско-литовские, кряшены и т.д.) и крымские татары. Так как у крымских татар с конца 16 века свой путь исторического развития (после завоевания Казани, Астрахани, Тюмени и т.д. Крымское ханство ещё долго оставалось независимым государством).

    Вся эта информация признана академическим сообществом России. Она чётко и ясно изложена в коллективной монографии "Татары" (Москва: Наука, 2001).

    БХ
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    Анонимно 09:49
    БХ - Булат Леронович, как я понимаю. Ну тогда зачем косить под монголов, обижать за стояние на Угре, на фильм "Орда" Прошкина, брать на себя всю скорбь мира? Откуда эта мазохистская страсть быть терпилами за монголов? Для этого есть монголы, есть казахи - прямые потомки Улуса Джучи, есть другие народы, у которых монгольский компонент на порядок выше, чем у казанских татар - узбеки, ногайцы, башкиры и др. Достаточно посмотреть на их родовую структуру. Из этого вывод: вся эта возня не более, чем инфоповод заявить о себе, дескать, вот мы, татары, нас опять обижают. Это же воспитывает в нас комплекс неполноценности! Вы же, Булат Лиронович, как историк, должны это понимать...
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    Анонимно 10:29
    ну это калужане выпячивают свои комплексы. похвастать больше нечем, чем мнимой "победой" полумифической "битвы"
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    Анонимно 11:38
    С ДНК связан с поздним калмыцким пришествием,на 300 лет позднее татар .Только и всего.
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  • Анонимно 10:19
    Молодец, Таджуддин!
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  • Анонимно 10:19
    Талгат Сафич, наконец-то, выдал умную мысль и по делу. Бывают просветы
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  • Анонимно 10:27
    он явно топит за булгарскую теорию. новый ваисовец.
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