Талгат Таджуддин: «Празднование «освобождения от татаро-монгольского ига» приведет к негативным последствиям»

У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу

Фото: Михаил Козловский

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выразил солидарность с татарстанскими депутатами, историками и российскими политологами, выступив против празднования «Дня освобождения от татаро-монгольского ига», которое, по мнению авторов проекта, случилось 11 ноября 1480 года. Напомним, с инициативой ввести в российский календарь памятных дат «День окончания Великого стояния на реке Угре» активно выступают власти Калужской области, а в сентябре соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. В колонке «Реального времени» Талгат Таджуддин отмечает, почему такая инициатива вредна для российского общества. Глава ЦДУМ призывает делать акцент на тех вещах, которые объединяют многонациональную и поликонфессиональную страну.

Булгары задержали монгольское нашествие на Русь

Первыми, кто нанес поражение монгольскому нашествию во главе с Субадай-ханом в 1223 году, были наши предки — древние булгары. Это произошло в Жигулевских горах, после известной битвы на Калке, где объединенные войска половецких ханов и русских князей потерпели поражение. В этом же, 1223 году волжские булгары наголову разбили 40-тысячное войско Субадай-хана. Остатки его войска — 400 воинов — вместе с Субадай-ханом вернулись в ставку Чингисхана. Плененных воинов Субадай-хана булгары меняли на двух баранов. Об этом упоминается в исторических книгах и в книге «На стыке двух цивилизаций». Этим наши предки — древние булгары, на целых 13 лет задержали монгольское нашествие на Древнюю Русь и Восточную Европу.

В 1236 году монгольское нашествие во главе с Батый-ханом было направлено прежде всего на Булгарское государство, которое в неравной схватке потеряло свою независимость и не только. А в XIX веке булгары потеряли даже свое самоназвание, когда вдруг были объявлены татарами. Наши предки — древние булгары, на протяжении веков имели самые добрые, дружественные отношения с Древней Русью. Взаимоуважение и взаимовлияние культур наших народов оставило свой огромный след в истории нашей единой Отчизны.



Фото chemodan-tour.ru

Наши предки — древние булгары, на протяжении веков имели самые добрые, дружественные отношения с Древней Русью

После вхождения в состав России наши предки в течение пяти столетий доблестью и трудом доказали любовь и преданность нашей единой Родине. Будь то искоренение польского нашествия во главе с Лжедмитрием, восстановление единства Российского государства в Смутное время, отражение нашествий Карла XII, Наполеона и агрессии фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Не «стояние», а жизнь плечом к плечу

Народы нашей великой державы, России, — это почти 200 больших и малых народов, в течение многовековой истории вместе делили ее радости и горести. У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу. И наша страна — это единая держава — Россия.

Сегодня в этом кипучем, бурлящем мире, когда попираются международное право, международные договоры, суверенитет и независимость многих стран и народов, народы нашей страны дают изумительный пример межнационального и межконфессионального мира и согласия, взаимоуважения и взаимопонимания. Это и есть суть жизни, Божественный миропорядок и промысел Божий в сотворении высшего творения Своего — Человека и жизни на земле.

Фото tatar-inform.ru

Народы нашей великой державы, России, — это почти 200 больших и малых народов, в течение многовековой истории вместе делили ее радости и горести. У нас в веках не «стояние» друг против друга, а жизнь бок о бок, плечом к плечу

Негативные последствия проекта

Памятные даты нашей единой Отчизны, несомненно, должны способствовать сохранению и укреплению в нашем сознании, сознании наших современников и будущих поколений россиян святых понятий мира и согласия, братского сотрудничества между всеми россиянами — соотечественниками в великой и единой державе — России.

Предлагаемый проект празднования «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» («Освобождение от татаро-монгольского ига») этим целям, тем более в современном бурлящем мире, способствовать не может. Наоборот, он может привести к негативным последствиям в межнациональных и межконфессиональных отношениях, осложнить которые пытаются немало сил вне рубежей нашей Родины.