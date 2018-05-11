Грачев Антон Олегович

Общая информация

Родился в г. Ижевск Удмуртской Республики.

Образование:

2004 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт со степенью бакалавра по специальности «банковское дело»

2006 г. — магистратура по специальности «экономика производства», аспирантура КГФЭИ по специальности «маркетинг».

Трудовая деятельность:

2003 — 2005 гг. — специалист фондового центра, менеджер корпоративного отдела, руководитель отдела внебиржевых операций и новых рынков в ЗАО «ИК „Элемте“.

2005 — 2008 гг. — заместитель руководителя казначейства в ОАО АИКБ „Татфондбанк“.

2008 — 2012 гг. — исполнительный директор в „Автолайф-груп“.

2012 — 2013 гг. — заместитель директора ГУП „Центра информационных технологий РТ“, руководитель проекта „Иннополис“.

С марта 2013 г. — директор ГАУ „Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк».

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