Список персон

Грачев Антон Олегович

IT-компании
Грачев Антон Олегович Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился в г. Ижевск Удмуртской Республики.

Образование:

2004 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт со степенью бакалавра по специальности «банковское дело»

2006 г. — магистратура по специальности «экономика производства», аспирантура КГФЭИ по специальности «маркетинг».

Трудовая деятельность:

2003 — 2005 гг. — специалист фондового центра, менеджер корпоративного отдела, руководитель отдела внебиржевых операций и новых рынков в ЗАО «ИК „Элемте“.
2005 — 2008 гг. — заместитель руководителя казначейства в ОАО АИКБ „Татфондбанк“.
2008 — 2012 гг. — исполнительный директор в „Автолайф-груп“.
2012 — 2013 гг. — заместитель директора ГУП „Центра информационных технологий РТ“, руководитель проекта „Иннополис“.
С марта 2013 г. — директор ГАУ „Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
  • Телефон: +7(843) 235-14-75
  • Email: it.park@tatar.ru
  • Сайт: itpark-kazan.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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