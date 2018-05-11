Грачев Антон Олегович
Общая информация
Родился в г. Ижевск Удмуртской Республики.
Образование:
2004 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт со степенью бакалавра по специальности «банковское дело»
2006 г. — магистратура по специальности «экономика производства», аспирантура КГФЭИ по специальности «маркетинг».
Трудовая деятельность:
2003 — 2005 гг. — специалист фондового центра, менеджер корпоративного отдела, руководитель отдела внебиржевых операций и новых рынков в ЗАО «ИК „Элемте“.
2005 — 2008 гг. — заместитель руководителя казначейства в ОАО АИКБ „Татфондбанк“.
2008 — 2012 гг. — исполнительный директор в „Автолайф-груп“.
2012 — 2013 гг. — заместитель директора ГУП „Центра информационных технологий РТ“, руководитель проекта „Иннополис“.
С марта 2013 г. — директор ГАУ „Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
- Телефон: +7(843) 235-14-75
- Email: it.park@tatar.ru
- Сайт: itpark-kazan.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018