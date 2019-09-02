При покупке люксового «Ансата» седан Aurus в подарок? Что это было

На встрече Путина и Эрдогана рассказали о первой коллаборации производителя президентского кортежа — с Казанским вертолетным заводом

Одним из любопытных событий Международного авиасалона МАКС-2019 стало интригующее шоу с презентациями казанского вертолета «Ансат», устроенными двумя холдингами: «Вертолетами России» и ОАО «КРЭТ» Николая Колесова. В присутствии большой федеральной прессы Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану сначала показали «Ансат» в люксовой версии: интерьер салона был стилизован под бренд Aurus. Позднее на другой площадке турецкому лидеру показали медицинскую версию «Ансата-РТ» от Николая Колесова. Реджеп Эрдоган, не стесняясь, спрашивал обоих о цене. «Вертолеты России» просили за свою машину $8 млн, но c подарком в виде автомобиля Aurus, а Николай Колесов готов был скинуть цену до $7 млн. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ансат» встал под зонтичный бренд Aurus

В день открытия Международного авиационно-космического авиасалона президент страны Владимир Путин прибыл на него вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чей визит изначально не значился в официальной повестке. Как уже сообщалось, главы России и Турции официально открыли мероприятие, после чего посмотрели летную программу и обошли всю экспозицию авиафорума.

«Это был незапланированный визит. Вероятно, телефонный разговор, который президенты РФ и Турции провели в пятницу, не удовлетворил их, поэтому они договорились о встрече. То, что Путин на официальном открытии МАКС-2019 выступил с Эрдоганом, несмотря на то, что на выставке не было представлено ни одной турецкой оборонной компании, что сделало бы логичным участие турецкого лидера в ее открытии, — это большой успех президента РФ», — заявил турецкий политолог Айдын Сезер, комментируя визит российской прессе.

Во время осмотра выставки достижений российского авиапрома высоким гостям представили легкий многоцелевой вертолет «Ансат» производства Казанского вертолетного завода. Правда, он был в необычной люксовой модификации — его салон был выполнен в стилистике элитного бренда Aurus.



«Ансат» стал оригинальным продолжением линейки всей транспортной техники проекта «Кортеж», разработанной «Ростехом» под маркой Aurus, но только в летном исполнении. О его вхождении под зонтичный бренд не раз говорил и сам глава «Ростеха» Сергей Чемезов (пока модельный ряд Aurus включает четыре представительских автомобиля, среди которых седан Senat 600, лимузин Senat L700, и скоро линейка пополнится внедорожником, — прим. авт.).

Увидев серебристый лимузин, Реджеп Эрдоган поинтересовался, во сколько обойдется машина. Фото tccb.gov.tr

Но чтобы турецкому гостю была понятна суть маркетинговой задумки, ему сначала показали автомобиль представительского класса — седан Senat Aurus, который стоял в двух шагах от казанского вертолета. К нему турецкого гостя подвел сам Владимир Путин. Увидев серебристый лимузин, Реджеп Эрдоган поинтересовался, во сколько обойдется машина. Президент РФ назвал стоимость в 18 млн рублей, после глава Турции обещал подумать. Подойдя к экспозиции вертолета «Ансат», Реджеп Эрдоган мог убедиться в схожести дизайнерского исполнения вертолетного салона с автомобильным. Находившийся рядом глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал главам государств, что внутренний интерьер разработан вместе со специалистами ФГУП «НАМИ», которые смогли воссоздать автомобильный салон Aurus в вертолете, и теперь он отвечает требованиям повышенной комфортности. В ответ турецкий лидер вновь спросил о цене авиатехники. Андрей Богинский назвал ему цену в $8 млн, добавив, что увиденный им автомобиль идет в подарок. Позднее источники в НАМИ сообщили «Реальному времени», что в версии суперлюкс «by Aurus» будут комплектоваться не все вертолеты «Ансат», а лишь для VIP-заказчиков. Они будут оснащены двумя двигателями Pratt & Whitney PW-207K американской разработки мощностью 630 лошадиных сил.

«Летающий фельдшер» от Колесова

Во второй раз Реджепу Эрдогану представилось увидеть «Ансат» позднее, но уже в рабочей медицинской версии. Ее презентовало конкурирующее с «Вертолетами России» казанское предприятие АО «Рычаг», которое подконтрольно главе КРЭТ Николаю Колесову. Как сообщили на предприятии, эта машина собиралась специально для смотра на МАКС-2019 на площадке КОМЗ. Как оказалось, «Рычаг» готов пойти на большее снижение цены.

«Турецкий президент проявил заинтересованность модернизированным медицинским вертолетом «Ансат-РТ», представленным на стенде АО «КРЭТ», — сообщила «Реальному времени» пресс-служба КРЭТ. — «Ансат-РТ» в специальном исполнении обладает сертифицированным медицинским салоном и передовой авионикой».



В пресс-службе отметили его главные достоинства. «Ансат-РТ» обладает вместительным пассажирским салоном, оснащен передовой авионикой и полным набором специального медицинского оборудования. Вертолет предназначен для оказания скорой специализированной медицинской помощи в экстренной и неотложной форме с последующей санитарно-авиационной эвакуацией пациента».



Другую модификацию «Ансата» — но уже в практической медицинской версии — представило конкурирующее с «Вертолетами России» казанское предприятие АО «Рычаг», которое подконтрольно главе КРЭТ Николаю Колесову. Фото rostec.ru

«Ансат-РТ» — не пустая кабина, а уже укомплектована медицинским оборудованием. «Установленное на борту медицинское оборудование размещено в соответствии с приказом Минздрава №236 от 19 апреля 2019 г. и соответствует требованиям в части оснащения автомобиля скорой помощи класса «С», что позволяет проводить экстренную медицинскую эвакуацию одного лежачего пациента в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе на аппаратном дыхании, а также осуществлять реанимационные мероприятия на борту, вести непрерывный мониторинг состояния пострадавшего и обеспечивать поддержание жизненно важных функций организма», — подчеркнули в пресс-службе. Таким образом, можно предположить, что исход борьбы за госконтраты на полеты санитарной авиации предрешены.



Вчера же Росавиация в рамках деловой программы МАКС-2019 вручила АО «Рычаг» дополнительный сертификат типа. Торжественная церемония прошла в присутствии вице-премьера Юрия Борисова и главы КРЭТ Николая Колесова.

Дополнительный сертификат типа выдан, потому что «Рычаг» не является прямым держателем сертификата, как КВЗ, но удостоверяет соответствие образца применимым требованиям. Как сообщила пресс-служба Росавиации, сертификация санитарной модификации вертолета «Ансат», разработанной АО «Рычаг», прошла успешно. «Данная модификация предназначена в первую очередь для укомплектования Национальной службы санитарной авиации (НССА). Создана санитарная кабина, оснащенная полным комплексом оборудования для поддержания жизнедеятельности пациента в процессе транспортировки. В настоящее время это один из самых совершенных медицинских аэромобильных комплексов», — говорится в сообщении.

Как отметили в «Ростехе», в 2021 году для нужд НССА будет поставлено 104 «Ансата» и 46 Ми-8 в медицинской комплектации. Планируемый объем госинвестиций из бюджета РФ в обновление парка санавиации составит порядка 40 млрд рублей.

«Ансат-РТ» — не пустая кабина, а уже укомплектована медицинским оборудованием. Фото rostec.ru

По мнению экспертов Ассоциации вертолетной индустрии, в последние годы происходит сокращение производственного налета коммерческих вертолетов, а основным драйвером роста является лишь санавиация. В 2018 году реализация госпроекта по развитию санитарных перевозок добавила рынку порядка 25 тыс. часов, или 6% от общего налета вертолетов. Однако эксплуатанты опасаются, что в случае монополизации данного сегмента, например, Национальной службой санитарной авиации, им придется искать новые точки развития, и это на фоне растущих эксплуатационных расходов и жесткого дефицита кадров, а также обсуждений возможного введения всеобщего запрета на использование вертолетов, выпущенных более 25 лет назад.



Напомним, что «Ансат» вышел на международный рынок в 2018 году. На Международном авиасалоне Airshow China холдинг «Вертолеты России» заключил контракт на поставку 20 машин этого типа для Ассоциации медицины катастроф Китайской Народной Республики в 2019—2020 годах. Также до 2020 года намечена поставка «Ансата» в пассажирской комплектации мексиканской компании Craft Avia Center. Продолжаются переговоры с заказчиками из стран Юго-Восточной Азии, которые проявили к вертолету интерес в ходе демонстрационного тура по Китаю, Вьетнаму, Камбодже, Таиланду и Малайзии в конце 2018 года. Возможно, что Турция может стать заказчиком «Ансата», но пока неясно, в какой модификации.