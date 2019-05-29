Илона Корстин: «Заинтересованность Казани в проведении Матча звезд огромная»

Интервью с генеральным директором Единой лиги ВТБ

Фото: Максим Платонов

В баскетбольной Единой лиге ВТБ подходят к завершению полуфиналы. Во время казанской части серии УНИКСа против «Химок» в столицу Татарстана приехала и генеральный директор лиги, известная в прошлом баскетболистка Илона Корстин. О вероятности проведения Матча звезд в Казани, впечатлениях от выступления УНИКСа в текущем сезоне, «Твиттере» Дмитрия Головина, вероятности расширения лиги и многом другом — в интервью Корстин «Реальному времени».

«Решение о проведении Матча звезд будет принято позже»

— По окончании февральского Матча звезд Единой лиги ВТБ в Москве говорилось, что следующий с большой вероятностью примет Казань. Можете сейчас подтвердить эту информацию?

— Подтвердить не могу, так как прямо сейчас идет плей-офф, и этот вопрос не актуален для Лиги. При определении города проведения мы учитываем много факторов. Важна экономическая точка зрения. Мы хотим, чтобы расходы и доходы Матча звезд были сопоставимы. Это практически получилось у нас в прошлый раз в Москве. Поэтому от баланса этой финансовой составляющей будет зависеть очень много.

Нам нужны спонсоры, нам нужны активности с болельщиками. Нам нужна достаточно высокая покупательная способность людей, чтобы поставить высокую стоимость билетов, и понимание и уверенность, что их раскупят. Плюс важны логистика, интерес к игре в регионе, плюс мы делаем качественную телевизионную картинку. Вообще, нюансов достаточно. Нам предстоит многое проанализировать и принять окончательное решение, где пройдет следующее мероприятие.

— Но заинтересованность со стороны Казани вы чувствуете?

— Да, со стороны Казани есть огромная заинтересованность в проведении этого мероприятия, но Лига примет решение самостоятельно позже.

— В какие сроки будет проходить Матч звезд?

— Как и в этом году, он пройдет в середине февраля. Ориентируемся на выходные. По сути, это единственно возможные даты для проведения такого мероприятия, так как есть перерыв и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ, и в ФИБА, а все остальные европейские страны обычно в этот промежуток разыгрывают свои национальные кубки.

— Какие основные преимущества у Казани есть перед другими городами, которые претендуют на проведение звездного уикенда?

— Всем известно, что в Татарстане особое отношение к спорту, люди здесь вовлечены в спортивную жизнь, интересуются максимально возможным количеством соревнований. Немаловажно, что в Казани большинство команд не просто играют на самом высоком уровне, а регулярно становятся чемпионами или занимают призовые места. Это здорово, что в этом регионе уделяется большое внимание развитию спорта.

Фото Максима Платонова

Всем известно, что в Татарстане особое отношение к спорту, люди здесь вовлечены в спортивную жизнь, интересуются максимально возможным количеством соревнований

О посещаемости, УНИКСе и календаре

— Тем не менее есть один важный вопрос для столицы Татарстана, который в этом сезоне приобрел особую актуальность. В Казани практически каждый месяц возникала ситуация, когда в один вечер происходило сразу три спортивных события («Ак Барс», «Рубин», УНИКС и «Зенит-Казань» регулярно пересекаются). Эта тема поднимается уже давно, но никакого прогресса нет, а с каждым годом пересечений все больше…

— Чтобы составить календарь Единой лиги ВТБ, мы ориентируемся на календарь Евролиги, еврокубков и на календарь ФИБА. В зависимости от их дат мы уже составляем свой личный календарь. Если мы будем ориентироваться еще на РПЛ, КХЛ и волейбольную Суперлигу, то можно сойти с ума. Хотя, безусловно, неправильно играть много матчей в один день в рамках одного города.

— Так получилось, что в плане посещаемости УНИКС на фоне того же футбольного «Рубина» смотрится очень выигрышно в этом году. Аудитория в «Баскет-холле» подросла. Насколько пристально лига следит за изменениями количества зрителей и какие делает шаги для увеличения посещаемости?

— Мы очень внимательно следим за посещаемостью клубов. У УНИКСа видны положительные тенденции, это очень приятно. Заметно, что в Казани ведется активная работа с болельщиками. Отмечу, что в этом сезоне в Единой лиге ВТБ есть премиальные за посещаемость и за количество проданных билетов, поэтому эти показатели крайне внимательно отслеживаются.

— Как в целом оцените выступление УНИКСа в текущем сезоне?

— Я считаю, что в этом году в Казани собралась интересная команда, сильный коллектив, грамотный тренер. УНИКС всегда выступает в Единой лиге стабильно. В этом году могли бы закончить регулярный чемпионат на первом месте, если бы не неожиданное поражение от «Пармы» дома.

Два раза в сезоне обыграть московский ЦСКА — такое в этом сезоне удалось только клубу из Казани. УНИКС — очень хорошая команда, но подводить итоги сезона пока что рано.

— То поражение казанцев от «Пармы» — это показатель того, что уровень лиги постепенно выравнивается и каждый может обыграть каждого в любом матче? Или это была большая недооценка соперника со стороны УНИКСа?

— Трудно объяснить, что там произошло, но я склоняюсь к тому, что в Единой лиге есть команды, которые условно считаются аутсайдерами, но все равно могут обыграть любого. Баскетбол — такая игра, где свое мастерство нужно подтверждать абсолютно всегда. Заранее никто победы не раздаст и медали на шею не повесит.

Наверное, в том матче у УНИКСа не было должного настроя. Не смогли собраться с самого начала, расслабились. «Парма», наоборот, показала свой лучший баскетбол в сезоне и неожиданно обыграла безусловного фаворита матча.

Фото unics.ru

Два раза в сезоне обыграть московский ЦСКА — такое в этом сезоне удалось только клубу из Казани. УНИКС — очень хорошая команда, но подводить итоги сезона пока что рано

«Вряд ли в ближайшее время даже будет стоять вопрос о расширении лиги»

— В этом году случилась большая сенсация в волейбольной Суперлиге: впервые за много лет «Зенит-Казань» проиграл финал кемеровскому «Кузбассу». И эта сенсация заставила больше говорить о волейболе даже нейтрального болельщика. На ваш взгляд, если ЦСКА все-таки проиграет баскетбольный финал, это даст какой-то толчок лиге, или российский клубный баскетбол не зависит напрямую от таких результатов, сенсаций?

— Нужно дождаться результатов сезона, чтобы ответить на этот вопрос. У нас все решается на площадке, в честной борьбе. Та команда, которая сильнее на паркете, та и будет чемпионом. Профессионализм, настрой, уровень подготовки команды — все это важно, но победит тот, кто будет сильнее в конкретной финальной серии.

— Московский ЦСКА на днях выиграл Евролигу — Единая лига ВТБ от этой победы получает какие-то дивиденды, кроме имиджевых?

— Эта победа еще раз доказывает, что Единая лига — соревнование высокого класса. Представители многих наших зарубежных команд мне звонили и поздравляли меня как руководителя лиги с этой победой. Говорили «спасибо» за возможность играть с победителем Евролиги в рамках нашего чемпионата. Не участвуй они в Единой лиге ВТБ, такой возможности у них бы не было. Такие звонки, безусловно, приятны.

— Стоит ли ожидать больших изменений в регламенте Единой лиги на будущий год и будут ли изменения в количестве участников? Есть ли реальные претенденты на пополнение Единой лиги?

— Принципиальных изменений не будет. О количестве участников говорить пока рано, но также больших изменений не ждем.

— Раньше шли разговоры о вероятном включении новосибирской команды в число участников лиги. В этом году Суперлигу выиграла «Самара». Проблема этих команд и городов только в отсутствии зала, необходимой инфраструктуры или каждый случай абсолютно индивидуален? Что поэтапно нужно сделать той же «Самаре», чтобы вернуть Единую лигу ВТБ в город?

— У Единой лиги есть перечень критериев, которым должен соответствовать абсолютно каждый участник лиги. Тот же БК «Самара» пока не соответствует по двум критериям: это недостаточно высокий бюджет для нашей лиги и зал, который не соответствует регламенту.

— Какие-то уступки по одному из критериев со стороны лиги возможны?

— Мы должны сохранять свой высокий уровень. Мы столько лет боролись, чтобы все клубы соответствовали этим критериям, поэтому их обязательно нужно соблюдать. Это такие правила, это наш регламент, за который голосуют все действующие участники лиги. И мы по ним живем. Если мы сделаем уступки той или иной команде, то поступим нечестно по отношению к другим.

Вот в Лиге была грузинская «Вита». К сожалению, руководство этого клуба повело себя нечестно, не выполнило свои обязательства и в итоге случился полный провал. Теперь мы с большим вниманием относимся к отбору новичков. Прежде чем мы приняли ту же «Зелену Гуру», провели большую работу. Не хотим брать клубы, которые приходят в Лигу без подтвержденных финансовых гарантий. А если нет и соответствующего зала на пять и более тысяч мест, то вопрос точно закрыт.

К тому же у нас на данный момент 14 участников и вряд ли в ближайшее время даже будет стоять вопрос о расширении Лиги, так как получается очень плотный календарь.

Антон очень любит баскетбол и хочет быть активным участником всех масштабных событий, но это не всегда возможно

Понкрашов, Головин, Молодежная лига

— Капитан УНИКСа Антон Понкрашов в недавнем интервью нашему изданию посетовал на то, что не получает вызова в сборную России. На февральский Матч звезд он тоже не попал…

— Тут важно понимать, кто решает, достоин ли Антон быть в сборной или нет. Это решает тренер. Что касается Матча звезд, то у нас все прозрачно: было голосование сначала болельщиков, потом журналистов.

Да, был еще уайлд-кард от лиги. Понкрашов, конечно, яркий игрок, но по голосованию он просто не прошел на наше мероприятие. Антон очень любит баскетбол и хочет быть активным участником всех масштабных событий, но это не всегда возможно.

— Читаете ли вы «Твиттер» Дмитрия Головина? На ваш взгляд, он популяризирует баскетбол?

— Иногда читаю. Там есть интересные вещи, но все-таки слишком много негатива и язвительных замечаний. Он знает баскетбол изнутри, потому что сам играет, поэтому положительного у него могло бы быть больше. Я за то, чтобы говорить о баскетболе в позитивном ключе.

— В своем недавнем интервью Головин поднял важную тему перехода молодых ребят из ДЮБЛ на взрослый уровень. Что играя в Молодежной лиге ВТБ, они не прогрессируют, а до Суперлиги многие не доезжают и вынуждены завершать карьеру в 23—24 года, и таких ребят по всей стране много. Есть такая проблема? И почему она не решается?

— Мы такой проблемы не видим. Есть выстроенная система, так называемая пирамида: ДЮБЛ — Молодежная лига ВТБ — Суперлига — Единая лига ВТБ. Все это много раз обсуждалось и руководителями лиги, и самими клубами, где-то корректировалось. Проблемы на местах будут всегда, но глобально мы стремимся к тому, чтобы принятая система работала стабильно.

— Как относитесь к тому, что на «Финал восьми» Молодежной лиги приезжают совершенно другие составы, не те, которые играют весь сезон. Большинство парней 18—20 лет сменяют более старшие из фармов?

— В этом году на «Финале восьми» у нас не было ни одного баскетболиста, который бы не играл в регулярном сезоне. Есть определенные правила, которые действуют по ходу всего сезона, в том числе и на «Финале восьми» — игроки должны проходить по возрасту. В этом сезоне выступали баскетболисты не старше 1999 года рождения, но каждая команда также могла включить в заявку на матч четырех игроков 1998 года рождения.

Никаких нарушений регламента на «Финале восьми» не было, поэтому и мое отношение к этому нормальное. Могу сказать, что на будущий год в Молодежной лиге изменений не будет — в турнире примут участие баскетболисты не старше 20 лет (2000 год рождения плюс четыре баскетболиста 1999 года рождения).

Фото Максима Платонова

На будущий год в Молодежной лиге изменений не будет — в турнире примут участие баскетболисты не старше 20 лет

— Став генеральным директором Единой лиги, вы перестали комментировать матчи. Скучаете по прямым эфирам или это уже пройденный этап?

— Вы знаете, совершенно не скучаю. Это была действительно большая нагрузка. Я тогда совмещала должность заместителя генерального директора Единой лиги ВТБ и комментатора. Приходилось много ездить, тщательно готовиться к эфирам…

Конечно, это интересный опыт, который позволил мне взглянуть на баскетбол с другой стороны. Сейчас это пройденный этап, я занимаю руководящую должность. Я концентрируюсь на организации и проведении соревнований Единой лиги ВТБ. Мне хватает работы и некогда скучать.