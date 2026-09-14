Уроженка Москвы стала первой ракеткой мира

Елена Рыбакина заняла первое место в обновленном рейтинге WTA в одиночном разряде

Фото: Динар Фатыхов

Уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, заняла первое место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Об этом сообщается на сайте организации.

Вторую строчку сохранила белоруска Арина Соболенко. Лучшая из россиянок, Мирра Андреева, занимает пятое место.

Накануне Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open. Матч длился 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Она выполнила 11 подач навылет при пяти двойных ошибках и реализовала три брейк-пойнта из 12. Соболенко сделала шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рыбакина до июня 2018 года выступала за Россию. На ее счету три победы на турнирах Большого шлема (Уимблдон-2022, Открытый чемпионат Австралии — 2026 и US Open — 2026), один Итоговый турнир WTA (2025) и 13 титулов WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка впервые за 16 лет вышла в финал юниорского US Open. 17-летняя Анна Пушкарева обыграла 16-летнюю чешку Яну Ковачкову.

Алсу Сабирзанова