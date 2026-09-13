В Казани прошел Чемпионат Татарстана по мини-футболу в формате 8 на 8

Второй год подряд звание чемпиона выиграла команда «Профкам» из Набережных Челнов

Фото: Динар Фатыхов

С 11 по 13 сентября на стадионе «Мотор» 21 команда из пяти городов республики выявляла сильнейшего в одной из самых популярных разновидностей любительского футбола — игре 8 на 8 на полполя, сообщила пресс-служба организаторов.

В соревнованиях приняла участие 21 команда: 14 — из Казани, три — из Набережных Челнов, две — из Зеленодольска, по одной — из Нижнекамска и Альметьевска.

По итогам первых двух дней соревнований определились четыре полуфиналиста Чемпионата Татарстана, являющегося отборочным турниром на пути к Чемпионату России, который пройдет в Сочи в ноябре. Права побороться за то, чтобы представлять республику во всероссийских соревнованиях добились казанские команды «Этажи» и «Алга Ритм», а также «Профкам» и «Тишина» из Набережных Челнов.

В полуфиналах, которые волею жребия получились казанско-челнинскими, сильнее были команды с левого берега Камы. «Профкам» и «Тишина», выиграв путевки в Сочи, в очном противостоянии разыграли звание чемпиона Татарстана. Матч за титул завершился в пользу «Профкама» со счетом 4:0, который совсем не отображает упорного характера встречи.

В матче за третье место команда «Алга Ритм» с тем же счетом 4:0 обыграла «Этажи».

По итогам чемпионата были определены три лучших игрока турнира. Ими стали Михаил Маркин («Профкам»), Динар Шайхутдинов («Тишина») и Илья Ванечкин («Алга Ритм»).

Полная статистика турнира доступна на сайте Федерации футбола Татарстана.

Никита Егоров