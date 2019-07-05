«Откатный» конвейер на «Электроприборе»: китайские комплектующие закупали... за взятки

В Казани гособвинитель запросил 25 лет «условки» для признавшей вину пятерки во главе с начальником отдела закупок завода

Сегодня в Вахитовском суде Казани ожидается приговор по делу о коммерческом подкупе на общую сумму 1,5 млн рублей. В вымогательстве и получении этих денег от восьми поставщиков признались начальник отдела закупок ОАО «Казанский завод «Электроприбор» и его подчиненные. За откат исполнителям «не создавали препятствий» и оказывали «содействие в заключении новых договоров». Следствие установило: таким способом предприятие ОПК через цепочку перекупщиков получало магниты и подшипники из Китая. Посадка менеджерам не грозит, передает по итогам прений журналист «Реального времени».

Как незаменимые работники поставщикам угрожали



Из пятерки подсудимых работать на заводе «Электроприбор» продолжают трое: 65-летний Александр Максимов вот уже 11-й год занимает пост начальника отдела закупок, 62-летняя Татьяна Дорохова была товароведом в этом отделе, теперь — старший кладовщик, 52-летняя Маргарита Васильева сохранила должность менеджера по снабжению.

Охранником на другом казанском предприятии сейчас работает 58-летний Радик Насыбуллин, с поста начальника бюро отдела закупок «Электроприбора» он уволился за несколько лет до возбуждения дела. Без работы остается лишь 56-летний Сергей Боднар, занимавший должность начальника бюро в том же отделе уже после Насыбуллина.

Максимов признался в восьми эпизодах получения коммерческих «взяток» за незаконные действия и бездействие, в значительном и крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. В группу, кроме Максимова, по всем эпизодам входил кто-то из его подчиненных — он-то и подводил разговор с представителем компании-поставщика к требованию отката в 10—20 процентов от суммы контракта.



Александр Максимов и Радик Насыбуллин

Позже контрагенты рассказывали — им угрожали, мол, в случае отказа будут искусственно создавать препятствия для исполнения договора поставки и прекратят коммерческие отношения. А в случае согласия обещали новый контракт с одним условием — брака быть не должно, ведь товар должен пройти проверку службы входного контроля. Так что родное предприятие менеджеры не обманывали.

В результате от поставщика подшипников ООО «Сфера-Самара» группа в составе Максимов — Насыбуллин и Максимов — Боднар в 2014—2016 годах получила 371 тысячу, по данным обвинения. С поставщика электрощеток с ООО «Элекон» из Кинешмы Максимов — Боднар взяли 204 тысячи. Деньги переводились на карту и делились пополам. Почти такую же сумму в 2017—2018 годах перечислял представитель АО «Москабелькомплект» тандему Савельева — Максимов. Всего по данному уголовному делу проходят незаконно полученные 1,5 млн рублей.



«Экономика страны развивается, и это сопровождается подкупами...»

Добровольно заявившие о подкупах представители поставщиков от уголовной ответственности уже освобождены. Пятеро подсудимых полностью признали вину и вчера в Вахитовском суде Казани просили рассмотреть их дело в особом порядке, рассчитывая, что в этом случае наказание будет мягче.

Гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов оправдал надежды защиты лишь отчасти — посадки работников преступного конвейера не требовал. Он посетовал, что столь серьезные преступления в последнее время встречаются все чаще: «Экономика страны развивается, и это сопровождается, к сожалению, подкупами должностных лиц».

Гособвинитель по делу посадки работников преступного конвейера не требовал

Спиридонов учел и раскаяние, и содействие раскрытию преступления, и пенсионный-предпенсионный возраст, и особый порядок. Однако слишком мягким запрошенное им наказание не было, на пятерых получилось ровно 25 лет:

Максимову — 6,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и лишением права в течение 5 лет занимать должности с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций (далее — руководящие должности);

Насыбуллину — 5 лет условно с таким же испытательным сроком и лишением права занимать руководящие должности на 4 года;

Боднару — 5 лет условно с таким же испытательным сроком и лишения права занимать руководящие должности на 3 года;

Дороховой — 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года и лишением права на те же 4 года;

Савельевой — 4 года условно с испытательным сроком 4 года и лишением права на 3 года.

Самарская поставка привела в Китай

Расследованием этого дела занимались сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел. Отдельно изучали вопрос качества продвинутых за взятки товаров. Ведь казанский «Электроприбор» позиционирует себя в качестве ведущего предприятия авиастроительной отрасли, производителя систем и приборов для воздушных судов, спецтехники, агрегатов для перекачивающих станций, морской и бронетанковой техники.

Татьяна Дорохова и Сергей Боднар

Следователи выяснили, что «самарские» подшипники в Казань попадали через целую цепочку связанных договорами фирм с пропиской в Самаре, Москве и Владивостоке. Последняя закупала товар в Китайской Народной Республике.

По данным экспертов, те китайские подшипники соответствуют российским ГОСТам. А руководство «Электроприбора» заверило — в рамках выполнения государственного оборонного заказа этот товар не использовался. О работе «откатного» конвейера директорат узнал лишь от силовиков. Остался вопрос — а сколько переплатил завод перекупщикам?

Из Китая также везли спецмагниты по договорам поставки с башкирским ООО «Магнит+» и самарским «Компонент М», но и к ним никаких претензий по части ненадлежащего качества не предъявляют.

Видимо, поэтому Максимов после скандала остался у начальства на хорошем счету, что подтверждает отличная характеристика руководства в его адрес. Отрицательную замгендиректора ОАО Владимир Древке дал лишь давно покинувшему завод Насыбуллину. «Зарекомендовал себя вялым, безынициативным работником, не умеет правильно распределять цели, всегда оставляет дела на потом...» — процитировал документ гособвинитель. Подсудимый пояснять изложенное не стал, его адвокат обвинил автора в необъективности.

«Стыдно перед коллективом и родственниками»

Защитники в прениях цитировали Путина и Чернышевского, а в целом просили суд назначить впервые оступившимся срок поменьше озвученного прокурором.

Савельева и Максимов

Подсудимый Насыбуллин в последнем слове напомнил суду про свою больную мать, назвался ветераном завода и обещал, что сделанное больше не повторится: «Полностью раскаиваюсь в содеянном, перед родными стыдно».

— Ваша честь, я понимаю — без вины не бывает наказания. Прошу учесть при назначении мои характеристики, стаж, что у меня большая семья — шесть внуков, — заявил в последнем слове главный по заводским закупкам Максимов и просил не изолировать его от общества.

Боднар сказал — раскаивается и просил не давать максимальный срок. После возбуждения дела он не может найти работу, а дома — двое несовершеннолетних детей.

— Мне стыдно перед коллективом, перед родственниками. Прошу вас, простите. И чтобы наказание было не очень суровым, — выступила Савельева.

«Впервые такое произошло. Раскаиваюсь. Но прошу поменьше наказание — все-таки мне 62 года и есть серьезные заболевания», — сообщила суду Дорохова.

Судья Наиль Камалетдинов перед удалением в совещательную комнату сообщил, что приговор будет оглашен в 11 часов 5 июля.